Medie: Sådan flygtede terrormistænkt

Londons politi, Metropolitan Police, leder fortsat efter den 21-årige terrormistænkte Daniel Abed Khalife, som onsdag morgen flygtede fra et fængsel i London.

Og ifølge BBC var det en kreativ plan, den 21-årige gennemførte for at slippe ud.

Mediet erfarer nemlig, at han præsterede at spænde sig selv fast på undersiden af en varevogn, der skulle levere madvarer til fængslet.

Han skulle angiveligt have arbejdet i fængslets køkken på tidspunktet, og han har muligvis været iført kokkeuniform under flugten.

Det britiske parti Labour har efter flugten krævet, at den siddende regering hurtigst muligt kommer med en officiel forklaring på, hvordan det er lykkedes fangen at flygte.

Arbejder på højtryk

Politiet har tidligere på dagen onsdag udtalt, at der ikke er noget, der indikerer, at Daniel Abed Khalife er til fare for den brede offentlighed.

Men det ændrer ikke på, at de arbejder på højtryk for at finde den undslupne fange.

Blandt andet har politiet udsendt advarsler til britiske havne og lufthavne, som nu er i højt alarmberedskab. Derfor oplever flere rejsende lige nu forsinkelser.

Daniel Abed Khalif er soldat og sad indtil sin flugt varetægtsfængslet. Han venter på at komme for retten i en sag, hvor han blandt andet er tiltalt for at have plantet falske bomber på en militærbase.

Politiet mener, at han fortsat opholder sig i London-området, men afviser ikke at han kan være nået at rejse længere væk.