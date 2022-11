Medie: Tidligere PET-mand tilbudt mild straf for tilståelse

Det vakte opsigt, da den hjemsendte chef for Forsvarets Efterretningstjeneste (FE), Lars Findsen, i en bog skrev, at han havde fået tilbud om en mildere anklage, hvis han tilstod.

Men han er ikke den eneste. En 62-årig tidligere ansat i Politiets Efterretningstjeneste (PET) har fået et lignende tilbud, skriver DR.

Den 62-årige er ligesom Lars Findsen sigtet for at lække statshemmeligheder efter straffelovens paragraf 109.

Men han har altså ifølge DR fået tilbud om at blive tiltalt efter den langt mildere paragraf 152 om brud på tavshedspligten - og muligheden for en betinget dom - hvis han tilstår.

Det bekræfter den 62-åriges advokat, Jakob Lund Poulsen, over for DR. Han har været i dialog med anklagemyndigheden i Østjyllands Politi, som efterforsker sagen.

- Østjyllands Politi har bekræftet over for os, at man ikke vil udtale sig imod en mulig betinget dom, hvis sagen fremmes som en tilståelsessag for brud på tavshedspligten efter paragraf 152, siger Jakob Lund Poulsen til DR.

Den 62-årige blev anholdt i december sidste år - samtidig med Lars Findsen og to andre nuværende eller tidligere medarbejdere i FE og PET.

Alle fire blev sigtet efter den alvorlige paragraf 109 i straffeloven om at have lækket højt klassificerede oplysninger.

Siden er også tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) blevet sigtet efter den alvorlige paragraf.

Den nøjagtige sigtelse mod den 62-årige er stadig hemmelig, men flere medier har tidligere skrevet, at han skal have lækket oplysninger om Ahmed Samsam til journalister.

Samsam blev i 2017 anholdt i Spanien og året efter dømt for at tilslutte sig en terrorbevægelse på rejser i Syrien. Berlingske har dog afsløret, at han på rejser til Syrien arbejdede for PET og FE.

Ifølge Berlingske og 24syv nægter den 62-årige sig skyldig i sigtelsen, men han erkender, at han har fortalt journalister, at Ahmed Samsam var dansk agent

Vedkommende var ifølge Berlingske og 24syvs oplysninger en del af en kreds i efterretningsmiljøet, der fandt behandlingen af Ahmed Samsam stærkt kritisabel.

Den nu sigtede PET-ansatte mødtes med journalister, da han til sidst ikke længere passivt kunne se på, at de to danske efterretningstjenester forsømte at hjælpe Samsam.

Samsam blev en del af valgkampen, da et pressemøde med formændene for Venstre og Konservative om FE-sagen udviklede sig med spørgsmål om, hvorvidt den terrordømte agents sag også burde undersøges til bunds.

Den sigtede PET-mand siger til Berlingske, at han er klar til at udtale sig i forbindelse med en undersøgelse.

Ahmed Samsams advokat, Erbil Kaya, kalder oplysningen om kriminalassistentens sag og ønsket om at afgive forklaring for særdeles opsigtsvækkende.

- Det er i sig selv en bekræftelse på, at der er noget om den historie, at der nu er en person er sigtet for at lække klassificerede oplysninger om Ahmed Samsam. Ellers kunne man jo ikke sigte vedkommende for det, siger Erbil Kaya til Berlingske.