Medie: Uhyggelig teori i Émile-sag

Fransk politi undersøger ifølge Daily Mail, om et politisk motiv kan ligge bag toårige Émiles forsvinden

For en uge siden forsvandt toårige Émile sporløst fra sine bedsteforældres have i Vernet.

På trods af en massiv eftersøgning i og omkring den lille franske alpeby er den lille dreng fortsat væk. Og politiet er på bar bund.

Nu er det er imidlertid kommet frem, at forældrene til Émile har en fortid i det højreekstreme miljø. Derfor undersøger ordensmagten angiveligt, om sagen kan have et politisk motiv.

Det skriver Daily Mail.

Angreb udlændinge

Ifølge den britiske avis skulle faren til Émile, 26-årige Colomban Soleil, i 2016 være blevet anholdt for at 'angribe udlændinge' i en sag, hvor han ikke blev dømt.

Dengang skulle han have været en del af de højreekstreme grupper Action Francaise og Bastion Social. I 2021 stod han og Émiles mor, Marie Soleil, op til et lokalvalg, hvor de repræsenterede Reconquête med den racismedømte forfatter og politiker Éric Zemmour i spidsen.

En kilde, som er involveret i efterforskningen, siger til Daily Mail, at man skaber mange fjender, når man er en del af det føromtalte miljø.

- Ingen teorier bag Émiles forsvinden er blevet udelukket, så selvfølgelig bliver deres baggrund undersøgt. Det kan være, at en kidnapning kan have forbindelser til politiske fjender, siger kilden, der forbliver unavngivet.