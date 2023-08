Medier: Amerikaner henrettet i Saudi-Arabien

Ifølge statslige medier er en amerikaner blevet henrettet i Saudi-Arabien. Han var dømt for at dræbe og torturere sin far

Den amerikanske statsborger Bishoy Sharif Naji Naseef er ikke længere.

Han er nemlig onsdag blevet henrettet i Saudi-Arabien efter at være blevet dømt til døden for at torturere og dræbe sin egen egyptiske far.

Det skriver flere internationale medier, herunder norske NRK, der henviser til statslige saudiske medier.

Ukendt metode

Ifølge NRK er det endnu uvist, hvordan den dømte amerikaner mistede livet. Men landet har tidligere benyttet sig af halshugning som henrettelsesmetode.

Yderligere lyder det, at amerikanske repræsentanter endnu ikke har kommenteret den angivelige henrettelse.

Tidligere har en talsmand for det amerikanske udenrigsministerium dog udtalt, at en repræsentant fra USA besøgte Naseef så sent som i juli, skriver NRK.

Siden den saudiske konge, Salman bin Abdulaziz Al Saud, overtog tronen i 2015, er over 1000 personer blevet henrettet i landet, tilføjer mediet.

Ifølge nyhedsbureauet AFP fandt henrettelsen sted i Riyadh-regionen midt i landet. 19 udlændinge har indtil videre mistet livet i Saudi-Arabiens henrettelser i 2023. I alt er 91 blevet henrettet i år.