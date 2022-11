Medier: Betjent dræbt i Belgien - undersøger terror

En politibetjent er afgået ved døden på gaden Aarschotstraat i Belgien. En anden er kritisk såret. Gerningsmanden, der er blevet skudt og dræbt af politiet, har ifølge flere øjenvidner og belgiske medier råbt 'allahu akbar' under angrebet. Det undersøges, hvorvidt der er forbindelse til terrorisme

Det er fortsat uklart, hvad der præcis er sket i den berømte gade Aarschotstraat i Belgiens hovedstad, Bruxelles.

Ifølge flere belgiske medier er to betjente blevet angrebet, hvor en af dem er afgået ved døden, da en mand angreb betjentene med en kniv.

Den afdøde - en mand i 20'erne - blev angiveligt stukket i nakken, skriver flere belgiske medier, herunder Het Laatste Nieuws og De Standaard.

Den anden betjent er kritisk såret.

- Forstærkninger blev tilkaldt, og gerningsmanden blev skudt af politiet, oplyser en lokal talsmand til De Standaard.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Politifolk undersøger gerningsstedet. Foto: Hatim Kaghat/Ritzau Scanpix

Gerningsmanden er angiveligt blevet ramt af to skud - et i benet og et i maven. Han er ifølge Sudpresse afgået ved døden.

Motivet er fortsat ukendt, men det undersøges, hvorvidt handlingen er relateret til terror, da gerningsmanden ifølge flere vidner har råbt 'allahu akbar' under angrebet. Det er ikke bekræftet fra myndighedernes hånd.

Minister: Hjerteskærende

Den belgiske indenrigsminister, Annelies Verlinden, har været på Twitter for at kommentere på angrebet. Det samme har Alexander De Croo, Belgiens premierminister, der fordømmer angrebet, mens han skriver, at 'tankerne går til den afdødes familie og venner'.

'Forfærdeligt drama og hjerteskærende nyheder. Mine tanker er først og fremmest hos de pårørende, det lokale politi og hele politiorganisationen'.

'Jeg følger situationen tæt. Jeg er i tæt kontakt med borgmesteren, politiinspektøren og sikkerhedstjenesten. Denne form for vold er uacceptabel, skriver hun på Twitter.