Medier: Dansk mand forsøgt dræbt i Thailand

Mandens thailandske kone er blevet anholdt for at have bestilt mordforsøget

En dansk mand ligger i øjeblikket på hospitalet i Thailand med alvorlige kvæstelser. Kvæstelser som han pådrog sig i, hvad man først antog var en trafikulykke.

Ifølge det thailandske politi var der dog tale om et attentatforsøg 21. april, da den 63-årige danske mand blev kørt ned bagfra, imens han kørte på cykel i byen Nakhon Sawan nord for Bangkok.

Det thailandske politi har nemlig anholdt den danske mands kone og hendes veninde. De er begge sigtet for at have hyret en tredje part til at udføre attentatet.

Det skriver flere thailandske og internationale medier.

To millioner kroner

Ifølge politiet var det udsigten til 10 millioner baht ( ca. to millioner danske kroner) i forsikringspenge, der fik 48-årige kvinde, der var gift med danskeren, til at hyre en 24-årig mand til at køre hendes danske mand ned.

Efter episoden fandt det thailandske politi flere mistænkelige forhold, der gjorde, at man anholdte bilens fører.

Under afhøringen erkendte den 24-årige, at han var blevet betalt veninde for at køre den danske mand ned.

Søgt om skilsmisse

Ifølge Bangkok Post havde parret haft problemer i et stykke tid. Parret skulle også have søgt om skilsmisse, og om at deres fælles formue skulle deles ligeligt mellem dem.

Det fik hun angiveligt afslag på, og herefter skulle hun have taget kontakt til veninden, der tidligere har været sigtet i et lignende sag.

Parret har ifølge mediet to børn sammen og har tidligere boet en årrække i Danmark, inden de rykkede til kvindens hjemby.

Ekstra Bladet arbejder arbejder på en kommentar fra borgerservice.