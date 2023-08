Medier: Havnearbejdere har forbindelse til Hells Angels

Ved du noget om sagen? Send en mail til 1224@eb.dk eller sms til 1-2-2-4 (alm. takst)

Der er noget helt galt i havnen i Aarhus, hvor adskillige havnemedarbejdere tilsyneladende har forbindelser til kriminelle bander.

Onsdag aften skriver både erhvervsmediet Finans og Berlingske, at kriminelle grupperinger fra bandemiljøet færdes frit i Aarhus Havn, der er landets største erhvervshavn.

Ifølge begge medier vurderer Mærsks havneselskab, APM Terminals, at flere medarbejdere i havnen har forbindelser til rockergruppen Hells Angels.

Der er 'folk, der har relationer til kriminelle miljøer, og siden årsskiftet har vi været i dialog med myndighederne om nogle helt specifikke situationer', udtaler administrerende direktør i APM Terminals Keith Svendsen blandt andet til Finans.

Berlingske skriver, at der ifølge Mærsk anslås at være op til 30 havnearbejdere, der enten er fuldgyldige medlemmer af Hells Angels eller har andre forbindelser til rockerklubben.

Blodprøver stjålet

Finans har i en række artikler afdækket Mærsk-ansattes involvering i narkohandel i Holland.

Blandt andet gjorde Hollands politi et historisk stort narkofund på et Mærsk-skib, da de i midten af juli fandt intet mindre end 8 tons kokain på containerskibet.

Og nu er det altså kommet frem, at også det danske havnemiljø lader til at være infiltreret af kriminelle bander.

Begge medier beskriver således en episode, hvor der blev begået indbrud i en sygeplejerskes hjem og stjålet blodprøver fra havnemedarbejdere, der var under mistanke for at arbejde under påvirkning af stoffer på havnen.

Og det er altså denne og flere andre episoder, der har givet APM Terminals grund til at tro, at der er rockere på spil i erhvervshavnen.

Begge medier har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Hells Angels. Til Berlingske udtaler formanden for Havnearbejdernes Losseklub, Eric Lind, at han kun er bekendt med to Mærsk-medarbejdere, der skulle være medlemmer af rockerklubben.