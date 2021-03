Medier: Stort tysk parti kan overvåges af efterretningstjeneste

Det store tyske oppositionsparti Alternative für Deutschland (AfD) er kommet på en liste over mulige højreekstremistiske grupperinger i Tyskland, der betyder, at partiets aktiviteter kan blive overvåget.

Det skriver Der Spiegel og New York Times.

Baggrunden for beslutningen er, at partiet betragtes som en 'potentiel trussel mod demokratiet'.

Det er efterretningstjenesten Bundesamt für Verfassungsschutz, der står bag beslutningen. Tjenesten er dog i gang med en verserende retssag ved en domstol i Köln, hvor AfD har modsat sig beslutningen. Efterretningstjenesten afholder sig derfor, som følge af retssagen, fra at overvåge medlemmer af regionsråd, Forbundsdagen og Europaparlamentet.

På grund af retssagen må tjenesten derfor officielt heller ikke betragte AfD som 'mistænkte' i ekstremisme, skriver Spiegel.

Brud på forfatningen

Baggrunden for beslutningen er en omkring 1000 sider lang rapport om partiets aktiviteter. Advokater og eksperter i højreekstremisme har således siden 2019 indsamlet beviser på brud på grundlæggende demokratiske spilleregler.

Ifølge Der Spiegel skal rapporten blandt andet dokumentere hundredevis af taler og udtalelser fra medlemmer af partiet på alle niveauer, der skal gå imod menneskerettighederne og Tysklands forfatning.

New York Times skriver, at man tidligere har klassificeret den mest yderligtgående fløj af partiet samt partiets ungdomsorganisation som ekstremistisk, men man mener, at de yderligtgående fløje af partiet har fået større indflydelse, hvorfor man altså har valgt at efterforske hele partiet som muligt ekstremistisk.

Første gang siden Anden Verdenskrig

Bundesamt für Verfassungsschutz blev oprettet i kølvandet på Anden Verdenskrig for at forhindre, at politiske partier - hovedsageligt et nyt nazistisk parti - skulle true Tysklands demokrati igen.

Det er første gang siden krigen, at et parti, der er repræsenteret i Forbundsdagen, er blevet mål for efterforskninger i en sådan grad, som det altså nu er tilfældet med AfD.

Bundesamt für Verfassungsschutz ønsker ikke at kommentere oplysningerne fra Der Spiegel og New York Times, der begge har oplysningerne fra flere kilder i efterretningstjenesten.

AfD har på nuværende tidspunkt 89 ud af Forbundsdagens i alt 709 pladser.

