Medier: Svenske brødre mistænkt for at køre deres mor ihjel

Det lignede først et uheld, da to personer blev påkørt i Göteborg i Sverige lørdag eftermiddag.

Men nu efterforsker politiet det som en forbrydelse, og ifølge både Expressen og Aftonbladets oplysninger, er det to brødre, der førte bilen.

Den ene af de påkørte mistede livet, en kvinde i 40'erne, og ifølge mediernes oplysninger er den dræbte brødrenes mor.

Politiet bekræfter over for begge medier, at der er tale om familiemedlemmer, men kommer ikke nærmere ind på de involveredes forhold.

- Der er en relation eller et slægtskab mellem de forskellige involverede personer. Det er folk, der har kendt hinanden længe, ​​siger Jenny Widén, pressetalsmand for politiet i region Vest, til Aftonbladet.

En mand blev også ramt, men han skulle være i stabil tilstand.

Udover brødrene, der ifølge oplysningerne er i slutningen af teenageårene, er yderligere to personer i 60'erne blevet anholdt. Expressen skriver, at der er tale om brødrenes bedsteforældre.

Kendt af politiet

De fire personer blev anholdt lørdag aften og natten til søndag.

Aftonbladet skriver, at de to brødre er kendt af politiet og optræder i kriminalregistret. De er mistænkt for drab, mens de, der formodes at være bedsteforældrene, er anholdt og mistænkt for at beskytte en kriminel, skriver mediet.

Inden de blev anholdt flygtede brødrene til en anden svensk by.

Ifølge vidner, som Expressen har talt med, standsede bilen cirka 100 meter fra stedet, hvor påkørslen skete, og satte derefter i fart og forlod stedet.

Den sårede kvinde blev kørt til hospitalet, men døde senere af sine kvæstelser.