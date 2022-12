Medvirkede til over 10.000 nazi-drab: Anker dommen

En 97-årig kvinde er blevet idømt fængselsstraf for medvirken til drab på over 10.000 mennesker under Anden Verdenskrig - nu anker hun dommen

20. december blev 97-årige Irmgard Furchner idømt to års betinget fængsel for at have medvirket til drab på over 10.000 mennesker i koncentrationslejren Stutthof i Polen under Anden Verdenskrig.

Hun blev dømt ved en domstol i Itzehoe i Nordtyskland, men hun har valgt at anke dommen.

Det skriver AP News.

Arbejdede i koncentrationslejr

Irmgard Furchner blev dømt, fordi hun som 18-19-årig arbejdede som sekretær i Stutthof. Det skete mellem juni 1943 og april 1945.

Her arbejdede hun på leder af koncentrationslejren Paul Werner Hoppes kontor. Ifølge anklagerne medvirkede hun til 'grusomme og ondskabsfulde' forbrydelser.

Irmgard Furchner siger selv, at hun fortryder sin tid på Stutthof. Foto: Christian Charisius/Ritzau Scanpix

I Stutthof mistede over 65.000 mennesker livet, heriblandt jødiske fanger, polske oprørere og sovjetiske krigsfanger, skriver den tyske tv-kanal NDR.

Desuden blev 150 danske kommunister deporteret til lejren i 1943. Af dem døde 22 af sygdom og udmattelse.

Håber på frifindelse

Furchners forsvarsadvokat har dog hele tiden søgt om frifindelse på det grundlag, at der ikke var fremført beviser, som var hævet over enhver rimelig tvivl om, at hun kendte til de systematiske drab, der blev begået i koncentrationslejren.

Det afviste dommeren, Dominik Gross, da han mente, at det var 'fuldstændig udelukket', at hun ikke kendte til drabene.

Under retssagen udtalte Irmgard Furchener også selv, at 'hun fortrød' sin tilstedeværelse i koncentrationslejeren.

- Jeg er ked af alt det, der skete. Jeg fortryder, at jeg var i Stutthof dengang - det er alt, hvad jeg kan sige, lød det fra Furchner.

Det vides endnu ikke, hvornår ankesagen skal for retten.

