Melding om 70 cyklister i masseslagsmål

Midt- og Vestsjællands Politi fik travlt, da de fik en mellem om 50-70 cyklister i masseslagsmål. Det viste sig at være knap så dramatisk

Vejvrede er et kendt begreb, og det har tilsyneladende også spredt sig til cykelstierne.

I hvert fald søndag eftermiddag, da et privat cykelevent udviklede sig voldeligt i Rørvig i den nordvestlige del af Sjælland.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi til Ekstra Bladet.

- Vi får en anmeldelse klokken 13.54 om at ikke mindre end 50-70 cyklister skulle være i et masseslagsmål i Rørvig. Det betyder, at vi naturligvis sender en masse patruljer derop, siger vagtchef Thomas Hartmann til Ekstra Bladet.

Men da de kommer frem viser det sig, at det kun var tre mennesker, der var røget i totterne på hinanden.

- Ganske rigtigt var der en masse, der var oppe og køre, men det drejede sig om tre cyklister, der var blevet uenige om noget, og det valgte de så at løse med knytnæverne, siger vagtchefen til Ekstra Bladet.

Derfor blev de tre cyklister sigtet for overtrædelser af bekendtgørelsen, mens roen atter sænkede sig over cykelløbet.

Det er ikke lykkedes politiet at opklare, hvad cyklisterne blev så vrede over, men nu kan de cyklen hjem med udsigten til en bøde i stedet for en gul trøje.