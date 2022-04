Melding om skyderi ved Göteborg

Flere politipatruljer er rykket ud til et træningscenter ved Göteborg efter en melding om skyderi, skriver Aftonbladet

Et træningscenter i byen Tuve nord for Göteborg har ifølge svenske medier været ramme om et skyderi.

Ifølge SVT Nyheder er en 25-årig mand blevet dræbt, men det er ikke bekræftet af politiet endnu.

Der pågår en intens menneskejagt for at finde gerningsmanden med blandt andet en helikopter.

- Flere personer har befundet sig i træningscenteret. En person skal have skudt inde i træningscenteret og efterfølgende forladt stedet, siger Anna Göransson, talsperson for politiet til Aftonbladet.

Opdateres.