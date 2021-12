Meldinger om brand: 300-400 evakueret fra Glyptoteket

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Mellem 300 og 400 personer er onsdag eftermiddag blevet evakueret fra Glyptoteket efter meldinger om brand.

Det skriver Københavns Politi på Twitter.

Klokken 15.09 får Københavns Politi en anmeldelse om røg fra taget.

- Det er formentlig en el-instellation, der har udviklet noget røg, men det er stadig usikkert, fortæller vagtchef Henrik Stormer fra Københavns Politi.

Situationen er så meget under kontrol, at de evakuerede har fået lov til at hente deres ejendele.

- P.t. er der ikke fundet noget ild, så vi satser på, at det er harmløst, men det skal selvfølgelig undersøges, siger Henrik Stormer.

Som følge af den mulige brand er et spor på Tietgensgade desuden spærret i retning mod Stormgade, og et spor på H.C. Andersens Boulevard er ligeledes spærret i retning mod Langebro.

Af Vejdirektoratets hjemmeside fremgår det, at der er tæt trafik på strækningerne.

