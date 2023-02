Politi og brandvæsen er mandag eftermiddag rykket ud til brand i en vindmølle.

Det skriver Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter.

Vindmøllen står på strækningen Holmager mellem Lem og Ringkøbing.

Politiet melder, at der ikke er fare for, at møllen kan vælte, men de beder tilskuere om at holde afstand, så de ikke bliver ramt af vragrester fra møllen.

