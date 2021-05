Meldinger om masseslagsmål: Politi finder flere våben

Søndag aften rykkede politiet ud til anmeldelser om masseslagsmål flere steder i Aarhus.

Kort efter klokken 19 blev Østjyllands Politi tilkaldt til området ved Reginehøjvej i det nordlige Aarhus, hvor der ifølge vidner var op til 15 personer, som løb rundt i området.

Her kom betjentene dog for sent til at få noget konkret ud af anmeldelsen, lyder i politiets døgnrapport.

Finder våben

En times tid senere kontaktede flere borgere igen politiet, fordi en større gruppe sloges i området ved Netto på Randersvej.

Her nåede de involverede ligeledes at forlade stedet, før politiet kom frem.

'Betjentene undersøgte området nærmere, og fandt efterladte stik- og slagvåben i form af flere bat og en kniv', skriver politikredsen.



Østjyllands Politi efterforsker fortsat sagen og hører gerne fra vidner:

'I den forbindelse vil politiet gerne høre fra eventuelle vidner, der kan have set noget i tidsrummet fra kl. ca. 19.00 til 20.30 i området omkring Reginehøj i det nordlige Aarhus. Politiet kan kontaktes på telefon 114'.