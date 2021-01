Meldt savnet to dage efter sidste livstegn

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. sms-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

Tak for dit indsendte materiale Mvh. Redaktionen Det opstod en fejl - prøv igen Husk at udfylde alle felter og at vedhæftet materiale ikke må fylde mere end 5 mb. Hvis problemet bliver ved, kan du indsende tip på sms til 1224 (alm. sms takst), eller via email til 1224@eb.dk. Indsend mere materiale

Det var 46-årige Malene Bruus' familie, der fredag aften kontaktede Nordsjællands Politi, fordi de ikke kunne få forbindelse til hende som normalt og derfor blev bekymrede.

- Det er familien, der oplyser, at man senest har haft kontakt til hende onsdag aften, oplyser pressevagten hos Nordsjællands Politi.

Politiet sendte straks hunde ud for at foretage eftersøgning i området omkring hendes bopæl på Engerødvej i Helsinge, ligesom de var ude igen lørdag morgen. Men uden held. Mandag er hun fortsat sporløst forsvundet.

Det er uvist, om hun har forladt stedet til fods, men hendes bil skulle stadig stå på adressen. Umiddelbart har hun efterladt sine personlige ejendele såsom mobiltelefon og punkt.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger bor hun alene og har ingen børn.

Nedtrykt tilstand

Lørdag formiddag efterlyste Nordsjællands Politi den 46-årige kvinde via sms-systemet Tryk Politi, og søndag blev hun efterlyst offentligt med navn og billede.

Der er ifølge politiet omstændigheder, der gør, at de har grund til at tro, at hun har forladt hjemmet i nedtrykt tilstand.

- Vi kan ikke komme nærmere ind på, hvorfor hun skal være gået i nedtrykt tilstand, men det er vores vurdering ud fra de oplysninger, vi har, at det kan være tilfældet, siger pressevagten og fortsætter:

- På nuværende tidspunkt er der ikke umiddelbart noget, der tyder på, at der skulle være sket en kriminel handling.

Malene Bruus eftersøges blandt andet med en drone. Foto: Kenneth Meyer

Mandag har Nordsjællands Politi efter hende med hunde og drone ved Høbjerg Hegn i Helsinge og mandag eftermiddag er de i gang med to droner ved Solbjerg Engsø ved Kagerup.

Ifølge Ekstra Bladets mand på steder er der mindst fire hundepatruljer til stede i området foruden dronen.

Politiet beder om, at offentligheden i mindst muligt omfang opholder sig i de to områder, mens deres eftersøgningsarbejde pågår.

Malene Bruus beskrives som omkring 170 centimeter høj, spinkel af bygning og med mørkt og kraftigt skulderlangt hår. Hun er muligvis iført en grå, halvlang softshell-jakke af mærket Ilse Jacobsen.

Hvis man har set Malene Bruus eller har oplysninger i sagen, kan politiet kontaktes på 114.

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer

Foto: Kenneth Meyer