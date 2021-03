Men in Black-taler i retten: Corona-paragraf kan give dobbeltstraf

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): 'Okay, er I klar til at gå rundt og smadre byen på en ikke voldelig måde?'

Sådan lød nogle af de ord, der har sendt en 30-årig kvinde og mor på anklagebænken i en sag om grov forstyrrelse af den offentlige orden. Ordene kom fra et podium ved Københavns Rådhus foran 400 Men In Black-demonstranter 9. januar, hvor der ligeledes blev råbt 'fuck systemet, fuck politiet, fuck det hele, mand' og derefter affyret romerlys.

Ydermere er kvinden tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter ved at opfordre andre demonstranter til at kaste forskellige genstande efter politiet.

Moderen til to nægter sig skyldig.

Kvinden er sigtet ifbm. den demonstration, der fandt sted 9. januar i år.

I retten var nogle af kvindens venner og pårørende mødt op, der nægtede at bære mundbind på trods af rettens retningslinjer. Kvinden var iført en hvid sweater og havde mørkt langt hår samt ternede benklæder.

Anklager Henrik Uhl Pedersen argumenterede indledende for, at straffelovens paragraf 81d kan komme i spil. Den bestemmelse kan øge straffen med op til det dobbelte, hvis handlingen er gjort i forbindelse med coronaepidemien i Danmark.

Ville kun opfordre til larm

Kvinden blev i første omgang fremstillet i grundlovsforhør 14. januar, hvor dommeren valgte at løslade hende. Anklagemyndigheden valgte da at kære afgørelsen til Østre Landsret, og det skulle også vise sig, at man her alligevel valgte at varetægtsfængsle kvinden.

Da anklageren læste op fra retsbogen, kom det frem, at kvinden havde fortalt, at hun aldrig kunne finde på at opildne til vold, og at hun troede, at demonstrationen blandt andet var for folk, der var trætte af at have deres forretninger lukket.

Desuden havde hun forklaret, at det hun mente var, at man 'skulle smadre byen med larm, på en ikke voldelig måde'.

Pædofili i centrum

Ifølge kvinden selv var den eneste grund til at hun dukkede op til demonstrationen, at hun ville sætte fokus på milde straffe for pædofili.

Anklageren spurgte da, om kvinden også demonstrerede mod restriktionerne, hvortil hun svarede:

- Jeg synes, det er en ærgerlig måde, regeringen har håndteret corona på, men det var ikke derfor, jeg var der den dag.

Kender du nogen fra Men in Black?, fortsatte anklagernen.

- Jeg kender ikke nogen fra Men in Black. Jeg kender kun folk fra larme-demoerne på Christiansborg, sagde kvinden.

Da anklageren var færdig, spurgte kvindens forsvarsadvokat, om hun havde haft tid til at forberede sig til sin tale 9. januar, som hun ellers plejede, når hun taler til demonstrationer.

- Jeg tror jeg havde omkring fem minutter til at forberede mig. Normalt har jeg minimum et døgn, sagde kvinden, og tilføjede:

- Jeg var ret nervøs.

En person holder tale til Men in Black demonstrationen 9. januar i år. Foto: Anthon Unger

Efter afhøring af flere vidner, herunder to politikommisærerer, skulle anklager Henrik Uhl Pedersen og forsvarer Hassan Mahmood procedere, hvor anklageren krævede, at 81d skulle gøres gældende, og at kvinden dermed skulle have mellem toogethalvt års fængsel og tre års fængsel.

Modsat krævede Hassan Mahmood at kvinden skulle frifindes, med henvisning til at der var rimelig begrundet tvivl om bevismaterialet, herunder at det ikke kunne bevises at kvindens udtalelser var direkte grund til urolighederne.

Slutteligt fik kvinden det sidste ord

- Jeg kan ikke forstå at man kan anklage mig for dette. Jeg håber retten vil træffe den rigtige beslutning. Det her er i hvert fald den forkerte heks der bliver jagtet.

Der forventes domsafsigelse fredag 12. marts.