Meng-sagen: 32-årig bliver bag tremmer

Endnu en gang accepterer en 32-årig mand, at han skal sidde varetægtsfængslet i en af de senere års mest opsigtsvækkende drabssager, sagen om drabet på 17-årige Emilie Meng.

Det oplyser mandens forsvarsadvokat, Karina Skou, til Ritzau.

Manden har siddet varetægtsfængslet siden midten af april.

Dengang drejede sagen sig om bortførelse og voldtægt af en 13-årig pige fra Vestsjælland. Men politiets efterforskning forbandt hurtigt manden med sagen om drabet på Emilie Meng.

Den 17. maj valgte en dommer ved Retten i Næstved efter begæring fra anklagemyndigheden at udvide fængslingsgrundlaget til også at omfatte Meng-sagen samt en anden sag om forsøg på voldtægt af en 15-årig efterskoleelev i Sorø.

Annonce:

Retsplejelovens regler for varetægtsfængsling af sigtede siger, at retten som minimum hver fjerde uge skal tage stilling til, om der fortsat er grundlag for at opretholde fængslingen.

Det foregår normalt ved et retsmøde, men når den sigtede ikke protesterer mod fortsat fængsling, kan det klares uden.

Den 32-årige mand har siden retsmødet i maj fået forlænget sin varetægtsfængsling frivilligt to gange.

Ved sin seneste kendelse om varetægtsfængsling fastsatte retten en frist den 3. august, som er torsdag i denne uge. Og endnu gang har den 32-årige valgt at blive frivilligt i fængslet, oplyser forsvarsadvokat Karina Skou.

Emilie Meng blev sidst set i live, da hun gik hjem fra Korsør Station natten til 10. juli 2016.

Teenageren blev meldt savnet, da hun ikke kom hjem, men politiet var længe om at iværksætte de efterforskningsskridt, som man normalt gør i drabssager.

Politiet har siden erkendt, at der er begået fejl, og indrømmet, at det kan have haft afgørende betydning for, at det ikke tidligere fandt frem til den 32-årige.

Manden nægter sig skyldig i forbindelse med Emilie Meng-sagen og sagen fra Sorø.

I sagen om kidnapning af en 13-årig pige erkendte han allerede i grundlovsforhøret i april sig delvist skyldig. Hvad han erkender, og hvad han nægter i den sag, er uvist.