Menneskejagt i New York: Youtuber på flugt efter masseskyderi

Ti personer blev mandag ramt, da en person iført gasmaske smed røgbomber og begynde at skyde i New Yorks undergrund

En menneskejagt er lige nu i gang i New York.

Politiet leder efter den 63-årige youtuber ved navn Frank James efter et skyderi i en metro i bydelen Brooklyn tirsdag.

Politiet mener, at Frank James er forbundet med skyderiet, der efterlod ti mennesker såret.

Politi ved Grand Central Station i New York efter skyderiet i storbyen. Foto: Alexi J. Rosenfeld

Truede borgmester

Ifølge myndighederne er det Frank James, som muligvis står bag skyderierne. Han er ikke et ubeskrevet blad for politiet. Den 63-årige mand er blandt andet en ivrig youtuber, som har lagt flere bekymrende videoer op.

Ifølge New York Post lagde han for en måneds tid siden en video op på YouTube, hvori han blandt andet truer New Yorks borgmester, Eric Adams.

- Hr. borgmester, jeg er et offer for din sundhedspolitik for mentalt udfordrede. Jeg er 63 nu, fuld af had, fuld af vrede og fuld af bitterhed, siger han eksempelvis.

Derudover taler Frank James i flere videoer om en racekrig, der bliver ført mod sorte i USA og Europa. Han forklarer derfor ifølge New York Post, at hans eneste mulighed er at begå mere vold eller at blive kriminel.

- Så beskeden til mig er: Jeg må have fingrene i en pistol og begynde af skyde motherfuckers (røvhuller, red.).

Videoerne har fået politiet i New York til at øge beskyttelsen af borgmesteren.

Mistænkt for skyderi

På en pressebriefing tirsdag fortalte New Yorks guvernør, Kathy Hochul, at den mistænkte er på fri fod, og at vedkommende er farlig.

Politiet bekræftede ved samme briefing, at ti personer behandles efter at være blevet ramt af skud. Fem af dem er i kritisk, men stabil tilstand, lød det ifølge nyhedsbureauet AFP.

Ifølge politiet var det en passager om bord på et tog, der pludselig smed to røgbomber og begyndte at skyde løs. Personen, der menes at være Frank James, skal have været iført en grøn refleksvest og en gasmaske.

Han skal også have slået flere folk, oplyser New Yorks politikommissær. Politiet mener ikke umiddelbart, at der er tale om en terrorhandling.

New Yorks Politi har delt billeder af Frank James på deres sociale medieplatforme.