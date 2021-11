Menneskejagt på berygtet indbrudstyv

Både britiske og italienske myndigheder leder efter indbrudstyv, som står anklaget for blandt andet at have stjålet for £25 millioner hos britisk arving

Man kan spore indbrud, han har begået, helt tilbage til 1995 i Italien.

Nu mistænkes den 40-årig peruvianer Alfredo Lindley for at opholde sig i Beograd. I skjul for britiske og italienske myndigheder, der leder efter ham.

Det skriver BBC.

Alfredo Lindley anklages blandt andet for at have stjålet for £25 millioner, eller omkring 220 millioner danske kroner, fra F1 arvingen Tamra Ecclestone.

Italienske myndigheder anklager Lindley for at stå bag et tyveri hos Patrick Vieira, som i dag er Crystal Palace manager.

Det skete i henholdsvis 2019 og 2009.

Han er desuden anklaget for to andre grandiose tyverier i Storbritannien.

Mestertyven har brugt op mod 19 forskellige aliasser blandt andet Daniel Vukovic, Ljubomir Romanov og Ljubomir Radosavlejic.

Disse identiteter kan spores til flere forskellige storbyer i Europa, blandet andet Beograd, Sarajevo, Milano og Zagreb.

27. april optrådte han i en retssag i Beograd under navnen Ljubomir Romanov. Retssagen omhandlede en mulig udlevering til Storbritannien. Men Serbien afviste udleveringen, og det formodes, at Lindley stadig befinder sig i Beograd.

I løbet af de første 13 dage af december 2019 blev der stjålet for cirka £26 millioner fra hjem i vest London. Der blev taget værdifulde genstande fra Tamara Ecclestone, Frank Lampard og den afdøde, tidligere ejer af Leicester City Vichai Srivaddhanaprabha.

Tyveriet ved Tamara Ecclestone er et af de største tyverier begået i et privat hjem i Storbritanniens historie.

De fleste genstande er endnu ikke fundet.