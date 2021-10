Menneskejagt: Truet politibetjent måtte aflevere sin pistol

Det lykkedes en indtil videre ukendt gerningsmand at true en uniformeret politibetjent til at aflevere sin pistol under en konfrontation natten til fredag i Herlev.

Det fortæller politiinspektør ved Københavns Vestegns Politi Michael Hellensberg til Ekstra Bladet.

- Vi fandt heldigvis efterfølgende pistolen under gerningsstedsundersøgelsen, siger Hellensberg, som kun har ros til overs for betjenten.

- Han opførte sig resolut, professionelt og korrekt.

Episoden udspillede sig Valnæsvej ud for nummer 67 i Herlev vest for København omkring klokken 02 fredag.

Betjenten var på opgave med andre kolleger i en såkaldt Lima-patrulje i forbindelse med en anden politiforretning, som Michael Hellensberg fredag eftermiddag ikke ønskede at udtale sig nærmere om.

Til alt held kastede gerningsmanden betjentens pistol fra sig, da han flygtede. Foto: Kenneth Meyer

Har det godt

Tilfældigt blev betjenten opmærksom på to mænd, hvis adfærd han fandt mistænkelig, og han råbte dem an.

Mændene flygtede, og betjenten satte efter dem. De to delte sig, hvorpå politibetjenten pludselig stod alene over for en af dem.

- Gerningsmanden truede ham med en pistollignende genstand, siger Michael Hellensberg om de dramatiske øjeblikke, hvor betjenten altså blev afvæbnet.

- Det er ret alvorligt. Og det er med stor betryggelse, at vi efterfølgende finder tjenestevåbnet.

Betjenten har det efter omstændighederne godt, men er naturligvis mærket af situationen, siger chefpolitiinspektør Knud Stadsgaard via Tweet.

- Sammen med Politiforbundet tager vi, hans kolleger og ledelse hånd om ham,.

- At true en politimand med en pistol er fuldstændig uacceptabelt og særdeles groft og noget, vi ser på med meget stor alvor. Vi har sat massivt ind på at finde gerningsmændene, lyder det videre.

Gerningsmændene flygtede til fods, formentlig i nordvestlig retning.

En politimand fra Københavns Vestegns Politi blev natten til fredag truet af to pistolbevæbnede mænd. (Arkivfoto). Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Efterlyser vidner

Politiet efterlyser vidner, som kan medvirke til pågribelsen af de to efterlyste

A. Den ene gerningsmand beskrives som en mand, der formentlig ikke er etnisk dansk, han var kraftig af bygning og cirka 175-180 centimeter høj. Han var iført helt sort tøj og sorte tynde handsker som i håndfladen formentlig var grå.

Han var kendetegnet ved et sort kraftigt fuldskæg og kort sort hår, cirka fem til ti centimeter langt. Han talte dansk med accent.

B. Den anden gerningsmand beskrives som værende cirka et halvt hoved højere end sin kumpan. Ifølge beskrivelsen var han formentlig ikke etnisk dansk. Også han var iført sort tøj.