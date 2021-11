Sheriff Danny Brannen og politiet i den amerikanske stat Georgia er på menneskejagt. De leder efter fem mænd, der forleden flygtede fra Pulaski County Jail.

Sheriff Danny Brennan. Foto: Sheriffs Department, Hawkinsville Pulaski County

Og det er en farlig håndfuld fanger, der er på flugt.

To af mændene er mistænkt for mord. 28-årige Dennis Penix er anklaget for at have myrdet to mænd i en narkohandel, der udviklede sig fatalt og Tyree Williams på 33 skulle angiveligt have myrdet et offer under et hjemmerøveri sidste år.

De flygtede blev sidst set i fredags, hvor de kørte væk i en Kia Sedona, som de havde stjålet. Banden menes at være bevæbnet med to strømpistoler, skriver det lokale medie Wsbtv.com.

Georgia Bureau of Investigation har udsendt efterlysningsplakater af hele flokken, men advarer samtidig civile om at opsøge dem, da de alle fem regnes for farlige.

- Hvis I ser dem, så ring 911, lyder det fra Georgia Bureau of Investigation.

