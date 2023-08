Menneskeknogler på strand: Her er forklaringen

Et fund af menneskeknogler på en strand i Oksbøl i starten af denne uge vakte en vis opmærksomhed.

Var der sket en forbrydelse, eller hidrørte knoglerne fra et oldtidsfund.

Syd- og Sønderjyllands Politi modtog i mandags mandag klokken 17.34 anmeldelsen fra en tysk turist om fundet på Børsmose Strand i Oksbøl.

Turisten mente, at de fundne knogler kunne stamme fra et menneske, og mandag aften og tirsdag var politiet på findestedet for at efterforske fundet.

Politiet endte med at få assistance fra blandt andre antropologer.

I dag torsdag oplyser politiet i en pressemeddelelse, at der umiddelbart ikke er noget, der tyder på et kriminelt forhold.

- Der er snarere tale om et fund af arkæologisk værdi. Ud fra de foreløbige undersøgelser er der tale om menneskeknogler, der er flere hundrede år gamle, og som meget vel kan stamme fra en gammel mindeplads i nærheden for døde søfolk, oplyser vicepolitiinspektør Jan Lambertsen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.



Afspærringen blev ophævet tirsdag eftermiddag.



Politiet håndterer knoglerne som alt andet bevismateriale, indtil sagen er endeligt afsluttet.