Mens han afsonede: Ny svindel

Koncertbilletter, designermøbler og lamper var blot nogle af de varer, som en 26-årig mand solgte på nettet.

Problemet var bare, at køberne godt nok overførte penge, men de fik aldrig deres varer.

Det har i dag kostet den 26-årige mand en straksdom på halvandet års fængsel, oplyser anklagemyndigheden ved Københavns Politi.

Manden er dømt for 28 tilfælde af svindel.

Den 26-årige blev i går anholdt for en lang række af svindelnumre begået fra december sidste år til april i år. Svindelnumrene udførte han, mens han var ved at afsone sidste del af en dom i et udslusningsfængsel for lignende kriminalitet.

Annonce:

Københavns Politi oplyste i forbindelse med anholdelsen onsdag, at den 26-årige sidste år fik en dom på 1 år og 3 måneders fængsel for i 44 tilfælde at have solgt varer, som køberne aldrig modtog.



En anden 26-årig er også blevet anholdt og er sigtet for at have ageret muldyr for den 26-årige ved at stille sin konto til rådighed for ham i nogle tilfælde. Den mand er efter afhøring blevet løsladt, mens sigtelsen er opretholdt.

Mange sager



Politiet oplyser, at svindel med samhandel, som det kaldes, på nettet fylder meget.

- Vi ser desværre mange sager, hvor borgere bliver snydt, når de handler med andre private på nettet. Mange af disse svindlere kan være meget overbevisende, derfor vil vi meget gerne gøre folk opmærksomme på, hvordan man kan beskytte sig bedre og gøre det sværere for dem, der svindler, lød det fra politikommissær Michael Nielsen fra Afdeling for økonomisk kriminalitet 2 i Københavns Politi.

Den 26-årige, som altså fik dom blot et døgn efter han blev anholdt er nu sendt direkte til afsoning.