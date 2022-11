Mentalerklæring: Pædofil journalist er farlig

Med henvisning til mentalerklæringen for 47-årig pædofil journalist kræver anklageren forvaring. Psykiaterere mener, han vil fortsætte med at krænke børn, hvis han kommer på fri fod

RETTEN I ROSKILDE (Ekstra Bladet): Den 47-årige pædofile journalist, som er kendt skyldig i en lang række seksuelle overgreb og krænkelser mod mindreårige, vil fortsætte sin kriminalitet mod børn, hvis han kommer på fri fod.

Det mener Retslægerådet, som dermed erklærer sig enig i den mentalerklæring, der er lavet på den tiltalte under hans varetægtsfængsling.

Af samme grund kræver anklagemyndigheden i sagen, der kører i et nævningeting ved Retten i Roskilde, tidsubestemt forvaring for den 47-årige mand.

Piger under 12 år

Han er kendt skyldig i at have begået fire fysiske seksuelle overgreb på piger under 12 år, besiddelse af en massiv mængde børneporno samt en lang række tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

Cirka 40 børn, heraf hans tre egne, er forurettede i den omfattende sag. Tidsperioden strækker sig fra 2011 og frem til og med 2015. Og igen fra 2019 og helt frem til 20. april i fjor - netop den dag, da han blev anholdt i familiens hjem på Sjælland.

Da den 47-årige tiltaltes ekskone blev afhørt tidligere i sagen, brød han sammen flere gange. Illustration: Eigil Norton

Senioranklager Lise Møller Frandsen lagde ikke fingrene imellem i sin procedure, da hun begrundede, hvorfor hun mener, den skyldkendte mand bør idømmes forvaring:

- Han er en 'predator'

- Det kan siges meget enkelt. (Navnet på den 47-årige tiltalte, red.) er en 'predator' på nettet - altså et rovdyr. Han er farlig for børn, sagde anklageren.

Mentalerklæringen konkluderer, at journalisten, som indtil sin anholdelse var ansat på Ekstra Bladet, mangler indlevelsesevne og følsomhed i forhold til andre.

Og at han ikke reelt på nogen måde angrer sin kriminalitet, selv om han under afhøring i retten har givet udtryk for, at han er klar over, at han har 'truffet nogle dumme beslutninger'.

Anklageren citerede fra mentalerklæringen flere passager, som efter hendes opfattelse viser, hvorfor forvaring er påkrævet.

- Han siger, at han ikke har begået vold eller voldtægt. Han mener, hele sagen er blæst op, og han forstår ikke, hvilken betydning dét, han har gjort, har for de forurettede. Han er svært seksuelt afvigende og med især narcissistiske træk. Der er stor risiko for recidiv (tilbagefald, red.) til ligeartet kriminalitet, sagde hun.

Krav om forbud

Ud over påstanden om en dom til forvaring kræver anklagemyndigheden besøgs-, bolig- og kontaktforbud for den tiltalte i forhold til børn under 18 år.

Journalistens forsvarer, Carsten Brix, procederede for almindelig fængselsstraf på to et halvt års fængsel.

- Forvaring er en meget alvorlig straf, og der er tale om førstegangstilfælde. Min klient er ikke tidligere dømt for noget lignende. Der er ikke grundlag for at idømme forvaring i denne sag, sagde han og tilføjede:

- Det er ikke sådan, at jeg prøver at bagatellisere de forbrydelser, han er kendt skyldig i. Men blufærdighedskrænkelse og besiddelse af børneporno kan ikke i sig selv give forvaring. Så vi står tilbage med de fire forhold af krænkelser med fysisk kontakt. Og her er der efter min opfattelse ikke tale om voldtægt. Min klient er dømt for meget kortvarige berøringer af de forurettede. Tilfældene er ikke så grove, at min klient bør idømmes forvaring, sagde Carsten Brix.

Den skyldkendte journalist blev anholdt i familiens hjem på Sjælland 20. april sidste år og dagen efter fremstillet i grundlovsforhør. Han har siddet varetægtsfængslet lige siden. Privatfoto

- Han gør det ikke igen

Derudover påpegede forsvareren i sin procedure, at det seneste af de fysiske sexovergreb skete tilbage i 2013. Hvilket ifølge Carsten Brix viser, at der ikke er fare for, at hans klient risikerer at begå tilsvarende kriminalitet igen.

Den 47-årige mand har hele tiden nægtet sig skyldig i forholdene om fysiske overgreb, som han er kendt skyldig i.

Han har fra begyndelsen erkendt sig skyldig i besiddelse af børneporno og langt de fleste tilfælde af blufærdighedskrænkelse.

Kun de tilfælde, hvor hans egne børn indgår i foto- eller videomateriale, har han nægtet.

- Jeg har svigtet mine børn

Inden sagen blev optaget til dom, valgte den tiltalte at tage ordet.

- Sagen har handlet meget om de ting, som jeg har nægtet mig skyldig i. Og ikke så meget om de ting, som jeg har erkendt. Jeg har ikke haft lejlighed til at undskylde over for dem, der er en del af sagen. Det vil jeg gerne gøre nu, sagde han.

Journalisten tilføjede, mens hans kæmpede med tårerne:

- Noget af det, der har ærgret mig allermest, er, at jeg har svigtet mine børn. De har vist mig stor tillid, og de har set en stor supermand i mig. Jeg har været deres helt. Jeg vil gøre alt for at vinde deres tillid til mig tilbage. Jeg har i sinde at tage imod al den terapi, jeg kan få.

Han afsluttede med en vending, som normalt er forbeholdt forsvarere og anklagere som afslutning på deres procedurer:

- Hermed indlader også jeg sagen, sagde han.

Dommen falder på mandag klokken 13.

