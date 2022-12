Mere end et halv ton ulovligt krudt beslaglagt: - Det er alt for nemt at omgå reglerne

Det kan godt være, at julen er hjerternes fest.

Men nytårsaften er stadig fyrværkeriets.

Og selvom det først er tilladt at købe årets nytårskrudt fra 15. december, så ser en del danskere stort på de regler og køber i stedet både ulovligt og farligt fyrværkeri hele året.

Tal fra Toldstyrelsen viser nemlig, at der alene i årets første ni måneder er blevet beslaglagt over et halvt ton ulovligt fyrværkeri, der er blevet forsøgt ført ind i landet.

Og her er det især i pakkeposten, at de mange kilo er beslaglagt.

Det skriver Gjensidig Forsikring i en pressemeddelelse.

Skal tænke sig godt om

Der er al mulig grund til at tro, at tallet vil stige mere i den sidste del af 2022, men man bør tænke sig rigtig godt om, inden man eksempelvis køber fyrværkeri over nettet, siger Henrik Sagild, der er direktør for skade i Gjensidige.

'Man skal se sig rigtig godt for, hvis man beslutter sig for at handle fyrværkeri over nettet. For selvom der findes autoriserede danske forhandlere, så er der desværre også en række udenlandske sider, der til forveksling ligner danske, og da det er ulovligt at købe fyrværkeri i udlandet, risikerer man enten at få en bøde eller stå med noget farligt fyrværkeri mellem hænderne,' udtaler han i pressemeddelelsen.