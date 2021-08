Messerschmidt får ingen ekspres-behandling af landsretten

Det er usikkert, om Østre Landsret kan nå at afgøre straffesagen mod folketingsmedlem Morten Messerschmidt (DF) i år - eller om det først bliver næste år.

Næstformanden i Dansk Folkeparti blev fredag af Retten i Lyngby kendt skyldig i svig med EU-midler for næsten 100.000 kroner og dokumentfalsk. Morten Messerschmidt ankede på stedet dommen til Østre Landsret. Han ønsker at blive frifundet.

I gennemsnit går der omkring et halvt år, før landsretten kan tage fat på en straffesag, viser den seneste statistik.

I Østre Landsret vil sagen med Messerschmidt ikke automatisk blive lagt forrest i køen, lyder det fra rettens præsident, Carsten Kristian Vollmer.

- Den vil ikke få særbehandling, fastslår han.

At den tiltalte er medlem af Folketinget, betyder ikke, at den automatisk kommer forrest, understreger han.

- For mange tiltalte vil en straffesag ofte have store konsekvenser, og de vil derfor gerne have deres sag afsluttet hurtigst muligt, siger han.

- Om det kan blive i år, er vanskeligt at sige med de sagsbehandlingstider, vi har, men vi prøver altid at se, hvad der kan lade sig gøre, siger Carsten Kristian Vollmer.

I forvejen har Folketinget bestemt, at sager om vold, voldtægt og våben, de såkaldte VVV-sager, skal prioriteres over andre kategorier. Desuden er landsretten ligesom andre domstole belastet af voksende sagsbunker og deraf afledte længere ventetider, bemærker retspræsidenten.

Advokat Peter Trudsø, der er forsvarer for den fremtrædende politiker, ønsker ikke at komme med et bud på, hvornår der kan sættes punktum.

- Jeg håber, at Østre Landsret vil prioritere ankesagen, så den kan afgøres hurtigt, siger han.

Sagen drejer sig om uberettiget udbetaling af EU-midler til en konference, som skulle holdes i tilknytning til Dansk Folkepartis sommergruppemøde i Skagen i 2015.

Morten Messerschmidt ansøgte om pengene på vegne af partialliancen Meld.

Men hverken formelt eller reelt blev der afholdt en Meld-konference, fastslog en enig domsmandsret i Lyngby fredag.

Derfor fik pengene karakter af en direkte eller indirekte finansiering af et nationalt parti, hvilket klart strider imod en forordning.

I realiteten havde Meld i 2015 kun to aktive medlemmer. Partiets eneste aktive funktion var at kanalisere økonomisk støtte fra Europa-Parlamentet til Messerschmidts projekter, hedder det i dommens præmisser.

Desuden begik han ifølge byretten dokumentfalsk, fordi han satte sin underskrift på en falsk kontrakt mellem Meld og det hotel, som skulle stå for konferencen.

Byretten forkastede Messerschmidts forklaring om, at han skrev under uden at gøre sig bekendt med indholdet. Det tager omkring et minut at læse kontrakten, noterer byretten.