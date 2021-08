Messerschmidt nægter sig skyldig i svig og dokumentfalsk

Sagen mod Dansk Folkepartis næstformand, Morten Messerschmidt, er mandag morgen begyndt i Retten i Lyngby. Morten Messerschmidt er tiltalt for svig med EU-midler og dokumentfalsk.

Som noget af det allerførste erklærede Morten Messerschmidt sig uskyldig i anklagerne, som Anklagemyndigheden mener skal udløse fængselsstraf.

- Min klient nægter sig skyldig i begge forhold. Påstanden er derfor frifindelse, siger forsvarer for Morten Messerschmidt Peter Trudsøe.

Sagen, der lige er begyndt, er en af de største i nyere dansk, politisk historie. Det er uhyre sjældent, at politikere bliver tiltalt for forhold i straffeloven, der kan udløse fængselsstraf.

Retten i Lyngby har afsat ikke mindre end syv dage til at behandle sagen. På retssagens første dag fortæller Anklagemyndigheden ved senioranklager Andreas Myllerup Laursen, at der vil blive hørt omkring 20 vidner.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Meldte sig ud

Sagen startede i 2015, hvor DF's daværende medlem af Europa-Parlamentet Rikke Karlsson pludselig meldte sig ud af partiet.

Hun berettede, at hun ikke kunne få information fra Morten Messerschmidt om regnskaberne i EU-fondene Meld og Feld, som hun havde fundet ud af, hun var indskrevet i bestyrelsen for.

Meld og Feld var fonde for en alliance af EU-kritiske partier, der modtog penge fra EU til deres arbejde. Morten Messerschmidt var formand.

Over det næste halvanden år kom det frem, at der var tilgået millioner af kroner fra fondene til DF-aktiviteter, der ikke havde nok at gøre med EU, til at der måtte bruges EU-penge på dem.

Julekort og frokoster

Aktiviteterne talte blandt andet middage, julekort, leje af en skonnert, frokoster, kampagner, medietræning og sågar Morten Messerschmidts egen bog om frås med EU-penge.

EU's svindelenhed, Olaf, gik ind i sagen og en årelang efterforskning begyndte. Først i 2019 blev sagen overdraget til Søik, bagmandspolitiet. Og først i maj 2021 blev der rejst tiltale.

Den retter sig kun mod Meld-støtten til en EU-konference, der ifølge Morten Messerschmidt lå samtidig med DF's sommergruppemøde i Skagen i 2015. En EU-konference, som anklagemyndigheden ikke mener har fundet sted.

Ekstra Bladet dækkede tidligere sagen live, men Retten i Lyngby har afgjort, at der ikke må liveblogges fra retssagen mod Morten Messerschmidt.