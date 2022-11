Mette Frederiksen reagerer: Vi står med det tyrkiske folk

En kraftig eksplosion har søndag rystet et travlt og turistet område nær Taksim-pladsen i hjertet af Istanbul i Tyrkiet

En frygtelig tragedie ramte søndag eftermiddag Tyrkiets største by Istanbul.

Seks personer er bekræftet døde, og mindst 81 er såret i et bombeangreb, som er af præsident Recep Tayyip Erdogan omtalt som et terrorangreb.

Nu reagerer fungerende statsminister Mette Frederiksen.

Chok

Mette Frederiksen har på Twitter reageret på det bombeangreb, der søndag eftermiddag fandt sted i hjertet af Istanbul.

- Dybt rørt og chokket over nyheden om eksplosionen i Istanbul. Vores tanker går til ofrene og deres familier. Vi står med det tyrkiske folk, skriver Statsministeriet.



Gågaden, hvor eksplosionen fandt sted, er et særligt tætpakket område, som er meget populært for både lokale og turister, idet der er masser af butikker og caféer.

Selvmordsbombe

Efter angrebet meldte flere øjenvidner om panik, og personer der lå på jorden og fik ydet førstehjælp.

Tyrkiets vicepræsident, Fuat Oktay, sagde søndag aften, at eksplosionen formentlig var en kvinde, der detonerede en selvmordsbombe.

Oktay kalder det et et terrorangreb, men siger ikke noget om, hvem der kan have stået bag.