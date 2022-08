Mexicos militær rykker ind efter fængselsopgør

Et opgør, der startede i et fængsel i Mexico, endte på gaden, hvor flere civile blev dræbt

Flere hundrede mexicanske soldater måtte rykke ind i byen Juarez fredag, efter et kartel-opgør i fængslet endte i gadeoptøjer, hvor flere civile blev dræbt.

Det skriver CNN.

Det hele startede inde i fængslet, hvor to rivaliserende karteller startede optøjer, som endte med to dræbt og fire såret af skud. Yderligere 16 personer kom til skade under optøjerne.

Men det sluttede desværre ikke her.

Gadekampe

Efter optøjerne inde i fængslet, gik det ene af kartellerne amok ude i selve byen.

Her slog de ni civile ihjel - herunder fire ansatte på en radiostation, fortæller Ricardo Mejia, der er vicesikkerhedsminister i Mexico.

Rundt om i byen blev butikker beskudt og sat i brand.

Seks kartelmedlemmer blev anholdt efter optøjerne i byen, og 600 soldater er siden trillet ind i byen.

- Borgmester Cruz Perez har fortalt os, at der er ro i byen igen. Den offentlige orden er genetableret, sagde Mejia.

Angrebene på byen og civile kommer efter flere kampe mellem karteller og militæret i det centrale Mexico, hvor flere butikker, taxaer og busser er blevet sat i brand.