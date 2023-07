Mia-drabet: Anker dommen

Statsadvokaten i Viborg har anket dommen til den 38-årige Thomas Thomsen, som i slutningen af juni blev idømt forvaring for drabet på den sygeplejerskestuderende, Mia Skadhauge Stevn.

Det oplyser anklagemyndighedens presseenhed til Ritzau og til Ekstra Bladet.

Den 38-årige mand blev af Retten i Aalborg idømt forvaring for forsøg på voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig.

I forvejen har den dømtes advokat, Mette Grith Stage, anket sagen til landsretten. Hendes klient vil frifindes.

Anklagemyndigheden har nu kontra-anket, som det hedder. Statsadvokaten ønsker, at der skal dømmes i overensstemmelse med anklageskriftet. Thomas Thomsen var anklaget for voldtægt og ikke blot forsøg på voldtægt, som han blev dømt for.

Statsadvokaten ønsker desuden, at straffen skal skærpes, oplyser anklagemyndigheden. Under retssagen procederede anklager Mette Bendix først og fremmest for fængsel på livstid.

Forvaring, som Thomas Thomsen blev idømt, var den sanktion, som anklageren subsidiært bad nævningetinget om at idømme den 38-årige nordjyde.

Anklagemyndigheden har ingen kommentarer til anken.

Men når de anker straffen til skærpelse kan det ikke tokes anderledes end, at Vestre Landsret skal vurdere om ikke livstid er den rette straf.

Begge sanktioner er tidsubestemte, men livstid betragtes som landets strengeste straf.

Under sin procedere i retten i Aalborg i juni sagde specialanklager Mette Bendix i sine argumenter for livstid:

Specialanklager Mette Bendix førte sagen i byretten. Når sagen kører forfra, bliver det en anklager fra Statsadvokaturen. Foto: René Schütze

- Vi har at gøre med en kalkuleret forbrydelse. Tiltalte er fundet skyldig i, at han hjemmefra havde kalkuleret med, at det kunne ende med en forbrydelse. Han havde slået sin gps fra i bilen. Og så tog han på jagt.

- Når han allerede hjemmefra har kalkuleret med, at det kan ende med en forbrydelse, så har han haft meget ond vilje. Og det skal tælle op i straffen.

Forsvarer Mette Grith Stage siger til Ekstra Bladet, at det var forventeligt med en kontra-anke, når anklagemyndigheden ikke fik livstid, som de gik efter i byretten.

Det er endnu ikke klart, hvornår ankesagen skal køre. Mette Grith Stage tænker, at det nok er realistisk tidligst omkring årskiftet.

38-årige Thomas Thomsen blev idømt forvaring for at have dræbt Mia Skadhauge Stevn. Han har dog anket dommen og er klar til at kæmpe for frifindelse i landsretten.

Ekstra Bladet talte med både anklager og forsvarer i Mia-sagen kort efter dommen blev afsagt 29. juni.