Mia-drabet: - Vi leder hele natten

DRONNINGLUND STORSKOV (Ekstra Bladet): Betjente. Hunde. Hundeførere. Op mod 100 hjemmeværnsfolk.

Alt disponibelt mandskab blev sent torsdag aften sendt ud på afsøgning af et enormt areal i Dronninglund Storskov, efter Nordjyllands Politi tidligere torsdag fandt ligdele i det samme område.

Ligdele, som menes at tilhøre den Mia Skadhauge Stevn.

- Vi leder stadig i Dronninglund Storskov, og det kommer vi til at gøre hele natten og formentlig også i morgen, sagde vicepolitiinspektør Frank Olsen på det pressemøde torsdag aften, hvor han fortalte om gennembruddet i sagen om det formodede drab på den 22-årige kvinde.

Politiet var til stede i området det meste af torsdagen. Gradvist er et stadig større areal af skoven blevet spærret af.

Omkring klokken 17.30 kom en indsatslederbil drønende til skoven med blå blink. Bilen blev lukket ind på den anden side af minestrimlen. Kort forinden havde politiet udvidet søgeområdet og sendt Ekstra Bladets udsendte væk.

Ifølge vicepolitiinspektør Frank Olsen fik politiet det afgørende gennembrud i sagen netop sent torsdag eftermiddag.

Politifoto.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur, da hun søndag morgen klokken 06.09 satte sig ind i en sort bil.

Efterfølgende er to mænd, som begge er 36 år og bedste kammerater siden drengeårene, blevet sigtet for manddrab på den 22-årige sygeplejerskestuderende. De nægter sig skyldig.

Den ene, en mand fra Flauenskjold, blev torsdag i et lukket grundlovsforhør varetægtsfængslet, mens den anden, som er fra Østervrå, blev løsladt.

Han er fortsat sigtet. Begge mænd bor i nærheden af Dronninglund Storskov.

Dronninglund Storskov har ikke fået sit navn for ingenting.

Mens hjemmeværnets folk under instruktion fra politiet torsdag aften linede op for systematisk at gennemgå det enorme areals skovbund, tætte bevoksning, buskadser, mindre vandhuller og lavninger i det kuperede område, hørtes en af Hjemmeværnets fly med avanceret søgeudstyr brumme gennem mørket fra oven.

- I skal ud herfra nu. Vi kommer til at afsøge skovområdet hele natten, lød det venligt men umisforståeligt fra politiet, da de valgte at flytte afspærringsbåndet længere ud fra skoven og udvide afsøgningsarealet endnu engang.

Derefter blev de skarpe lommelygter tændt, og flakkende lyskegler sås mellem de høje mørke træer, mens menneskemængden satte sig i bevægelse.