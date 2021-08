Mia fik voldsomme videoer: - Jeg kommer til at smadre dit fucking liv

Hvad der startede som en forelskelse, forvandlede sig til et mareridt for Mia. I afmagt delte hun voldsomme videoer fra sin eks på Facebook, hvor de blev massivt delt. Her er historien bag videoerne set fra begge parter

Ding. Endnu en Messenger-besked løber ind på Mias telefon. Lyden er ikke fremmed. I flere dage har hun nærmest ikke hørt andet.

- Jo mere jeg kan fucke up for dig, jo mere jeg kan fucke up for dine børn, jo mere jeg kan fucke up for din familie, jo bedre får jeg det.

Hendes ekskæreste kigger direkte ind i kameraet, mens han med aggressiv stemme taler til hende.

Der kommer en mere. Og endnu en. Og endnu en.

I godt en måned svævede 37-årige Mia på en lyserød sky. Hun havde genetableret kontakten til en mand, hun kendte for 20 år siden, og på kort tid forelsket sig i ham.

Men godt en måned efter afbrød hun forholdet. Hun modtog en besked fra en kvinde, der bad Mia fortælle sin kæreste, at han skulle stoppe med at kontakte hende, og Mia konfronterede ham.

Han blev vred og sendte den første ubehagelige video til Mia, hvor han var vred på kvinden, der havde kontaktet Mia. Her kan man høre ham sige, at han vil finde kvindens søn på hans skole og slå ham med en flaske.

Mia har efter bruddet med sin ekskæreste modtaget videoer med truende indhold samt gentagne beskeder og telefonopkald. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

Dagen efter tikkede flere henvendelser fra hendes nu ekskæreste ind. Det var svært for hende at fokusere på andet end sin telefon, der med de gentagne vibrationer nærmest brændte sig igennem hendes lomme.

Besked efter besked

Budskabet var klart i de beskeder, hun modtog: Han ville ødelægge hendes liv.

Det gjorde Mia bange for, at der skulle ske hende og hendes familie noget, og derfor delte hun et opslag på Facebook med nogle af de videoer, han havde sendt hende, og advarede andre kvinder mod at indlede et forhold med ham.

Opslaget er i skrivende stund delt mere end 1400 gange.

Herefter modtog hun flere henvendelser fra kvinder, og på den måde fandt hun ud af, at han i forvejen har to tilhold mod to tidligere kærester. Det bekræfter ekskæresten også selv over for Ekstra Bladet.

Læs eksempler på ekskærestens voldsomme udtalelser i dette billedgalleri, der er screendumps fra videoer, Mia har postet på Facebook:

- Jeg sagde, at jeg blev et monster over for dig og det, du har allermest kært, lyder det blandt andet på denne video - Jeg kommer til at smadre alt for dig, Mia. Jeg kommer til at trippe dig resten af dit fucking liv, siger han blandt andet på denne video - Og ja, gå ind og bloker mig, så er det bare din mor, din far, dine børn, søskende, som jeg begynder at ligge og trippe på og genere. Jeg sagde til dig, at du ikke skal pisse mig af, siger han på denne video - Og hvis du har mit barn i maven, så sparker jeg det ud af dig. Forstår du det? Jeg tramper din mave i stykker, hvis du har mit barn inde i maven, lyder det i denne video - Jeg sagde til dig, at jeg ikke havde åbnet mig i seks-syv år. Så åbner jeg mig, og så gider du ikke. Jeg kommer til at kneppe dit liv. Tro mig, siger han her. - Du ville ikke være sammen med mig, selvom jeg tiggede og bedte om det, vel. Så nu kommer jeg til at være sådan her over for dig, siger han i denne video - Lige som du havde det virkelig sjovt over det i går, så kommer jeg til at have det sjovt over det resten af mit liv. Jeg kommer til at nyde hver evig eneste dag, hvor jeg kommer til at trippe på dig, fremgår der af denne video - Hvis du er gravid nu, så sparker jeg det ud af maven på mig, så langt ud har du kørt mig, Mia. Jeg skal ikke have noget barn sammen med mig. Du er et forfærdeligt menneske, siger han på denne video

- Jeg tænkte bare: Hvad bliver det næste? Hvad sker der nu? Der skete så meget hele tiden, fortæller hun, da Ekstra Bladet møder hende.

I halvanden uge stod henvendelserne på. De stoppede først, da Mia skiftede telefonnummer.

Truede med at dele video

Indholdet i videoerne varierede, og i én var han vred over deres brud og afsluttede videoen med ordene 'ergo så kommer jeg til at smadre dit fucking liv, fatter du det?'

I en anden lød det: 'Jeg tramper din mave i stykker, hvis du har mit barn inde i maven.'

Han truede med at dele en video af seksuel karakter og sende den til hendes børn og mor, hvis hun blokerede ham. Derfor turde hun ikke gøre det.

– Jeg er i sådan en stresstilstand, og jeg er jo bange. Jeg har været virkelig bange for, at der skulle ske os noget, og hvad han kunne finde på, fortæller Mia.

Mia har følt sig bange og frustreret, mens det har stået på. Nu har hun skiftet telefonnummer og har fået fred. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

– Det har nærmest været døgnets 24 timer. Det har kun været, når han har sovet, at der har været fred, fortæller hun.

Kontaktede politiet

Frygten for, hvad hendes ekskæreste kunne finde på, fik Mia til at politianmelde sagen.

Men hun følte ikke, at hun blev taget alvorligt i starten, og derfor valgte hun at lave Facebook-opslaget.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at de er i gang med en indledende efterforskning, og at de har indhentet materiale til belysning af sagen. Der er ikke nogen sigtede, men efterforskningen er i gang.

- Vi er kede af at høre, at hun har manglet råd og vejledning, og at hun har savnet en kontaktperson. Det vil vi få rettet op på, for det er vigtigt, at hun som borger får råd og vejledning, siger pressemedarbejder Camilla Schouw Broholm.

Sagen er nu overgået til Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Mia er glad for den opbakning, hun har fået, efter hun har delt sit opslag på Facebook. Foto: Rasmus Flindt Pedersen

