Mia forsvundet efter bytur

22-årige Mia Skadhauge Stevn er forsvundet efter en bytur i Jomfru Ane Gade i Aalborg natten mellem lørdag og søndag.

Her skiltes hun med venner, og siden har hendes pårørende ikke været i kontakt med hende. De er derfor meget bekymrede.

- Det er noget, vi tager meget alvorligt. Så lige i første hug går det på at efterlyse nogle vidner, der har set hende omkring klokken 6 om morgenen. Vi er i fuld sving rent efterforskningsmæssigt for at kigge videoer i området, siger vicepolitiinspektør Frank Olsen fra Nordjyllands Politi.

Han fortæller, at den unge kvinde var i godt humør, da hun sidst blev set.

- Hun har været i byen med en veninde, der er taget hjem tidligere på aftenen. Der er ikke noget usædvanligt ved hendes tilstand, der ad den vej giver anledning til bekymring, siger han og fortæller, at den unge kvinde beskrives af forældrene som en meget fornuftig og omsorgsfuld pige, hvor det er højst usædvanligt, at hun ikke giver lyd fra sig.

- Der er et godt forhold mellem hende og forældrene, og hun plejer altid at give lyd fra sig enten via sms eller telefonopkald. Det tror jeg, at vi alle kender som forældre, at når det afviger fra normalen, så bliver vi bekymrede.

Han opfordrer kraftigt alle med oplysninger om, hvor den 22-årige Mia måtte befinde sig, til straks at kontakte politiet på 114.

Politiet har offentliggjort dette billede af Mia Skadhauge Stevn. Politifoto

Mia Skadhauge Stevn forlod Jomfru Ane Gade langs Ved Stranden i vestlig retning mod Vesterbro omkring klokken 6.02.

- Der er et stykke vej ned til vandet, men der er jo ikke længere, end at man ret hurtigt kan gå derned. Det er en evig bekymring med den fjord så tæt på festmiljøet, siger Frank Olsen.

Nordjyllands Politi har indledt et omfattende efterforskningsarbejde for at fastslå Mias færden omkring tidspunktet, hvor hun forsvandt. Den unge kvinde har bopæl på Hadsundvej i Vejgaard i Aalborg.

Politiet har indhentet og indhenter fortsat videoovervågning, foretager en række afhøringer og forhør, ligesom der søges med hundepatrulje i Jomfru Ane Gade.

Hvis man har oplysninger om Mia Skadhauge Stevns færden, kan politiet kontaktes på telefon 114.

Nordjyllands Politi har i forvejen en aktiv eftersøgning i gang på en ung mand. Oliver blev sidst set natten mellem torsdag og fredag på Toldbod Plads i Aalborg omkring klokken et om natten.