Mia-sagen: Anklager kræver livstid

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): Den 37-årige mand, som er tiltalt for drab, voldtægt og usømmelig omgang med lig mod 22-årige Mia Skadhauge Stevn, bør idømmes fængsel på livstid.

Det mener specialanklager Mette Bendix, som onsdag formiddag har holdt sin forelæggelse i den uhyggelige sag, som der er afsat ni dage til i en nævningesag ved Retten i Aalborg.

- Fra anklagemyndigheden nedlægges der påstand om fængsel på livstid; subsidiært forvaring til den tiltalte, sagde Mette Bendix.

Den 37-årige mand, som i den store nævningesal i domhuset i Aalborg sidder ved siden af sin forsvarer Mette Grith Stage klædt i en sort t-shirt, fortrak ikke en mine, da anklagerens påstand om livstid blev læst op.

Erkender usømmelig omgang med lig

Han nægter sig skyldig i drab og voldtægt, mens han erkender usømmelig omgang med lig.

Erkendelsen oplyste forsvarer Mette Grith Stage om i forbindelse med oplæsningen af det usædvanligt detaljerede anklageskrift.

Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Aalborg tidligt om morgenen 6. februar 2022. Hun blev sidst set i live, da hun steg ind i en sort bil, som ifølge anklageskriftet blev ført af den 37-årige mand, som er tiltalt for drab, voldtægt og usømmelig omgang med lig mod den 22-årige sygeplejerskestuderende. Privatfoto

I forelæggelsen var specialanklager Mette Bendix endnu mere detaljeret. Her ridsede hun blandt andet et tidsforløb op for natten og dagen efter, Mia Skadhauge Stevn forsvandt.

Den 22-årige sygeplejerskestuderende blev sidst set i live, da hun steg ind i en mørk bil på Vesterbro i Aalborg tæt på festgaden Jomfru Ane Gade, hvor Mia natten til den 6. februar 2022 havde været i byen sammen med en veninde.

Bilen er ifølge anklagemyndighedens opfattelse identisk med den tiltaltes sorte VW Golf på papegøjeplader.

7. juni starter retssagen mod den tiltalte 37-årig i sagen om drabet på Mia Skadhauge Stevn.

GPS manuelt frakoblet - men virkede alligevel

I tidsforløbet, som anklager Mette Bendix ridsede op i sin forelæggelse, fremgik det, at GPS-systemet i Golf'en - manuelt, altså ved en aktiv handling - var blevet slået fra gennem mange timer den pågældende nat.

Men netop i denne periode havde GPS-udbyderen en teknisk fejl på sit system, og det bevirkede, at det - på trods af at systemet manuelt var blevet slået fra - alligevel har været muligt for efterforskerne ved Nordjyllands Politi at spore bilen og følge dens færden for hele forløbet.

GPS-signalerne har blandt andet vist, at den tiltaltes bil, efter Mia Skadhauge Stevn blev samlet op på Vesterbro klokken 06.09, kørte rundt i Aalborg og først 12 minutter senere kørte over Limfjordsbroen i nordlig retning.

På dette sted i Dronninglund Storskov blev de jordiske rester af Mia Skadhauge Stevn fundet efter flere døgns intens eftersøgning. Foto: René Schütze

Her viser signalerne, at bilen har befundet sig i et skovområde på mindst tre forskellige positioner i Hammer Bakker ved Sulsted gennem omtrent en time, hvorefter bilen kørte til den 37-åriges bopæl i Flauenskjold cirka et kvarters kørsel fra Hammer Bakker.

Mias nøgler og hårelastik fundet i skoven

På stederne i Hammer Bakker er der blandt andet fundet Mias nøgler, en hårelastik som efter al sandsynlighed stammer fra hende samt to brystplastre, som ligeledes er Mias.

Tiltaltes bil ankom til hans hjem i Flauenskjold kort før klokken otte om morgenen - altså næsten to timer efter, at Mia steg ind i bilen på Vesterbro i Aalborg.

I Jem & Fix tre gange

Ni timer senere - om eftermiddagen - har den tiltaltes VW Golf været omkring Dronninglund Genbrugsplads, ligesom det er blevet dokumenteret - også med videoovervågning - at den tiltalte har været i Jem & Fix i Dronninglund.

Dagen efter er han yderligere to gange i Jem & Fix - i henholdsvis Aabybro og i Nørresundby. Han køber 16 flasker kaustisk soda, en flaske afløbsrens, to flasker klorin, 19 spande samt gummihandsker og flere overtræksdragter.

Senere befinder bilen sig ad flere omgange flere forskellige steder i Dronninglund Storskov, hvor Mia Skadhauge Stevns jordiske rester blev fundet.

Der ventes dom 29. juni.

Ekstra Bladet følger nævningesagen ved Retten i Aalborg...