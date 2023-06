Mia-sagen: 'Det ser koldt ud - vil du have et lift?'

Under afhøringen af den 37-årige tiltalte for drabet på Mia Skadhauge Stevn forklarer han, at han tilfældigt så Mia stå med bare arme og fryse, og derfor tilbød han hende et lift. Han nægter at have voldtaget og dræbt hende

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): 'Det ser koldt ud - vil du have et lift?'

Det var, ifølge den 37-årige tiltalte i sagen om drab, voldtægt og usømmelig omgang med lig mod 22-årige Mia Skadhauge Stevn, med de ord, han bød hende indenfor i sin sorte VW Golf tidligt om morgenen 6. februar 2022.

- Jeg ser en, der står ved busstoppestedet på Vesterbro ved Netto, forklarede han og bekræftede, at den pågældende var Mia.

- Jeg havde ikke set hende tidligere og havde ikke bemærket hende. Men jeg så hende og undrede mig over, at hun stod der med bare arme. Og så stoppede jeg og spurgte, om hun ville have et lift. Det ville hun gerne, svarede han, da specialanklager Mette Bendix kredsede om de sekunder, da den 22-årige sygeplejerskestuderende blev samlet op på Vesterbro tæt ved festgaden Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Kørte rundt i fire timer

Han bekræftede, at han forinden havde kørt rundt i midtbyen gennem omtrent fire timer op til, at Mia steg ind i hans sorte VW Golf.

Også det kredsede anklageren meget om ved flere gange at bore i, hvorfor han gennem så lang en tidsperiode kørte rundt i en by, der var halvtom for mennesker.

Han forklarede, at han var kørt fra sit hjem i Flauenskjold og til Aalborg på et tidspunkt mellem klokken et og to om natten, og at han var taget derind bare for at opleve stemningen.

- På sociale medier var det blevet slået meget stort op, at der ville være en kæmpe fest i byen. Det var i tiden efter corona, og der var rigtig meget hype om det - at det skulle være en kæmpe fest. Derfor var jeg kørt derind, sagde han.

Undrede sig over stemningen i byen

Han tilføjede, at han undrede mig over, stemningen i det indre af Aalborg by slet ikke var så festlig og med så mange mennesker, som han havde forventet.

- Stemningen var nærmest tung, sagde han.

Det var da også, ifølge hans forklaring, årsagen til, at han var blevet inde i Aalborg gennem så mange timer, fordi han tænkte, at det jo kunne være, at det skyldtes, at festen bare ikke rigtig var kommet i gang endnu.

Om det øjeblik, da Mia Skadhauge Stevn satte sig ind på forsædet af den tiltaltes bil, var det hans klare opfattelse, at hun ikke betragtede ham som en pirat-taxichauffør men blot som en almindelig mand, der bare ville tilbyde hende et lift.

Det fremgik af hans fortsatte forklaring, at Mia ifølge hans opfattelse 'måske var lidt selskabeligt overrislet, men ikke fuld'. Alligevel kunne hun ikke sige præcis, hvor hun boede og skulle køres hen, og af samme grund kørte de lidt rundt på må og få.

- Hun sagde noget med 'sportens' eller 'idrættens', så jeg gik ud fra, at det nok var ude omkring stadion og idrætsanlægget. Da vi kom derud, var det dog ikke der, så jeg kørte ud til travbanen, men det var heller ikke der, sagde han.

Gætteleg

Adspurgt, hvorfor han ikke bare slog sin gps til, svarede han, at det bad hun ham ikke om, og han tænkte ikke nærmere over det.

- Det er noget af en gætteleg, I er ude i der? replicerede specialanklager Mette Bendix spydigt.

Ifølge hans forklaring fortsatte han med Mia Skadhauge Stevn ved sin side derefter mod nord over broen til Nørresundby, hvor de ifølge ham var omkring først ved svømmehallen og derefter kørte ud mod området ved kasernen, fordi han vidste, at der var et idrætsanlæg derude.

Tiltalt: Hun var vældig snakkesalig

- Jeg synes, hun var sjov at tale med og vældig snakkesalig og kom med lige så mange dårlige jokes, som jeg selv gjorde. Hun kom med mange hurtige 'comebacks', sagde han.

Der er i skrivende stund frokostpause i nævningesagen. Afhøringen af den 37-årige drabstiltalte elektriker fortsætter onsdag eftermiddag.

Ekstra Bladet følger sagen ved Retten i Aalborg ...