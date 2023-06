Mia-sagen: Familien reagerer

'Dommen ændrer ikke på, hvad vi har mistet. En datter, en kæreste, en søster, en vi har elsket. Vores kærlige, betænksomme, livsglade Mia kommer ikke tilbage. Det er meningsløst. Vores sorg og savn er der ikke sat punktum ved.'

Sådan lyder det i en skriftlig udtalelse fra familien til Mia Skadhauge Stevn oven på dommen over den 38-årige Thomas Thomsen.

Familiens udtalelse er bragt af DR.

'Vi håber, at børn og unge husker på, at Mias død er en gal mands værk og ikke er en generel frygt værdig - og ikke lader sig skræmme fra at leve det fantastiske og frie liv, der er mulighed for i Danmark,' skriver de også.

Familien takker hele landet for den 'sympati, hjælp og omsorg', som de har mærket.

Politiet reagerede hurtigt

De retter også en tak til politiet.

Nordjyllands Politi reagerede hurtigt, da Mia Skadhauge Stevns mor slog alarm søndag 6. februar 2022. Hun ikke kunne få kontakt med sin datter, der boede alene i en lejlighed i Aalborg.

Den 22-årige sygeplejestuderende havde været i byen med en veninde, og forældrene har normalt et tæt forhold til deres datter og blev derfor bekymret over den manglende respons fra den unge kvinde.

Politiet fandt hurtigt overvågningsbilleder fra et område, Vesterbro i Aalborg, hvor Mia blev set stige ind i en mørk bil tidligt søndag morgen, og politiet frigav billederne til offentligheden.

Få dage efter blev den nu dømte Thomas Thomsen anholdt og sigtet for drab, og Mia Skadhauge Stevns jordiske rester blev fundet skjult i en skov.

Den 38-årige nordjyske elektriker Thomas Thomsen er i dag blevet dømt til forvaring, efter at Retten i Aalborg har kendt ham skyldig i forsøg på voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig.

Mias morder var drevet af sex

Fulgte sagen

Mias forældre har fulgt retssagen fra tilhørerpladserne. Den unge kvindes kæreste og nære veninde har været ført som vidner i retten og har fortalt om det menneske, de har mistet. Veninden blev i retten også afhørt om de sidste timer, hun havde med Mia, før de to skiltes.

Mia havde sagt, at hun ville tage en bus hjem, når byturen var overstået.

I den skriftlige udtalelse efter dommen skriver familien også:

'Mia var fuld af empati og omsorg overfor andre mennesker. Hun elskede sin familie, kæreste og venner. Hun var alt det, man kunne ønske sig af en datter. Os, der elsker Mia, kommer til at savne og mangle hende i resten af vores liv.'