Mia-sagen: Gaffatape har været i brug

Undersøgelse af et stykke sammenrullet gaffatape, der er fundet i skovbunden i Hammer Bakke, viser, at det har været trukket i og strammet til, forklarede kriminaltekniker i vidneskranken

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): Et stykke sammenkrøllet gaffatape, som politiets hunde har fundet i skovbunden i Hammer Bakker ved Sulsted i forbindelse med efterforskningen i sagen om drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn, har været i brug.

I al fald er det trukket i og strammet til.

Det forklarede en af politiets kriminalteknikere fra NKC, Nationalt Kriminalteknisk Center, da han mandag formiddag blev ført som vidne på fjerde dag af i alt ni i nævningesagen ved Retten i Aalborg.

Nægter voldtægt og drab

Her er en 37-årig nordjysk elektriker tiltalt for voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig mod Mia Skadhauge Stevn, som 6. februar sidste år forsvandt efter en bytur i Aalborgs natteliv.

Den tiltalte nægter at have voldtaget og have dræbt den unge sygeplejerskestuderende men erkender usømmelig omgang med lig.

I vidneskranken forklarede kriminalteknikeren, at den sammerullede gaffatape, der under efterforskningen blev fundet i skoven, var i ét stykke.

- Det ligger løst sammenklistret. Man kan se, det har været viklet rundt om et eller andet. Det er ligesom trukket sammen, sagde han.

- Tapen er cirka fem centimeter bredt, og hvis det bliver udsat for træk i siderne, trækker det sig sammen. Der har været en form for træk i det, forklarede han videre.

Nævningesagen mod den 37-årige nordjyske elektriker fortsætter i dag og kører over yderligere fem retsdage. Han nægter sig skyldig i drab og voldtægt men erkender usømmelig omgang med lig. Privatfoto

Tape havde stadig klistereffekt

Kriminalteknikeren kunne ikke nærmere sige, hvor længe han vurderede, det sammenrullede stykke gaffatape havde ligget i skovbunden, før det blev fundet.

- Det er svært at sige. Men der var stadig klistereffekt på det, svarede han, da specialanklager Mette Bendix minutiøst udspurgte ham.

Hun stillede ikke yderligere spørgsmål angående eventuelt DNA på tapen, så det er endnu ikke kommet frem, hvilken forbindelse gaffatapen har eller kan have til den aktuelle sag.

Da den 37-årige drabstiltalte nordjyde selv afgav forklaring – en forklaring som varede mere end ni timer - sagde han, at Mia og han efter gensidig forståelse skulle have sex sammen i et område i Hammer Bakker, efter han forinden havde tilbudt hende et lift ud for et busstoppested på Vesterbro i Aalborg tidligt om morgenen den pågældende dag.

Tiltalt: Mia faldt fatalt

Han forklarede videre, at hun pludselig faldt, og at hendes hoved blev trukket tilbage i et pludseligt og fatalt vrid, da de to gik ved siden af hinanden i skoven på vej hen mod et sted, hvor det, ifølge ham, lå i kortene at de skulle have frivillig sex.

Dette var, forklarede ham, formentlig årsagen til, at hun senere afgik ved døden.

Når han efterfølgende parterede liget og dels gravede de jordiske rester af Mia ned, dels spredte dem på jorden i Dronninglund Storskov ti minutters kørsel fra hans hjem, skyldtes det, forklarede han, at han var gået i en form for panik, fordi han var bange for at blive beskyldt for at have gjort noget kriminelt mod Mia, mens hun var live.

Men at han på det tidspunkt endnu ikke var klar til at fortælle, at han havde parteret liget og gemt det af vejen.

Det havde dog hele tiden været hans hensigt at kontakte politiet og fortælle det, sagde den tiltalte.

Sagen fortsætter nu med yderligere fagvidner. Heriblandt en retsmediciner, hvis forklaring kan få afgørende betydning for udfaldet, når der senere skal afsiges skyldkendelse.

Ekstra Bladet følger fortsat nævningesagen fra Retten i Aalborg…