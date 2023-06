Mia-sagen: Han er skyldig

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): Skyldig i drab. Skyldig i usømmelig omgang med lig. Skyldig i forsøg på voldtægt.

Sådan lød kendelsen, da retsformand Lars Krunderup i sagen mod den 38-årige nordjyske elektriker Thomas Thomsen onsdag kort efter klokken 13 læste afgørelsen op, som seks nævninge og tre juridiske dommere er kommet frem til efter votering.

Afviser forklaring

I det ottende af i alt ni retsmøder i sagen ved Retten i Aalborg stod det klart, at nævningetinget langt hen ad vejen har set fuldstændig bort fra den tiltalte mands egen forklaring om, hvad der skete 6. februar sidste år, efter han tidligt om morgenen tilbød 22-årige Mia Skadhauge Stevn et lift i sin sorte VW Golf på Vesterbro i Aalborg.

På det tidspunkt, klokken 6.09, stod hun med bare arme og uden overtøj i februar-kulden ved busstoppestedet ud for Netto.

Forinden havde Mia været i byen i Aalborgs kendte festgade Jomfru Ane Gade med en af sine tætteste veninder, og sammen med flere andre unge havde de haft mange glade timer i byens pulserende natteliv, hvor de fejrede, at de netop var blevet færdig med 2. semester på sygeplejerskeuddannelsen.

Et let offer

Og fejret at der efter lang tids corona-nedlukning endelig var mulighed for at være social og feste med andre.

Af samme grund havde hun fået en hel del at drikke i løbet af natten. Og derfor blev hun, ifølge specialanklager Mette Bendix, set som et muligt let offer for den tiltalte mands ønske om at få sex, da han så hende på gaden.

22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt efter en bytur i Aalborgs natteliv tidligt om morgenen 6. februar sidste år. Hendes jordiske rester blev fire dage senere fundet dels gravet ned, dels spredt ud på jorden i et øde område i Dronninglund Storskov. Foto: Privat/René Schütze

Efter hun steg ind i mandens bil, har ingen andre end den 38-årige set hende i live.

Thomas Thomsen har forklaret, at han og Mia efter fælles forståelse kørte fra Aalborg til et øde sted i Hammer Bakker ved Sulsted, hvor der var lagt op til, de skulle have sex.

Men han forklarede, at Mia afgik ved døden ved et uheld, fordi hun faldt uheldigt i skoven, så remmen fra hendes taske greb fat i noget, og hun derved fik et fatalt vrid i nakken.

En forklaring, nævningetinget altså har valgt at feje til side som utroværdig og usandsynlig.

Den 38-årige nordjyske elektriker Thomas Thomsen, som er kendt skyldig i drab og usømmelig omgang med lig og skyldig i forsøg på voldtægt mod 22-årige Mia Skadhauge Stevn, er også tidligere dømt. Hør mere om hans tidligere dom i 'Afhørt' fra tidligere på måneden

Nægter voldtægt og drab

Den tiltalte nægter at have voldtaget Mia Skadhauge Stevn, ligesom han nægter at have dræbt hende.

Han erkender, at han i dagene efter Mias død parterede hendes lig i sit hjem i Flauenskjold og derefter dels gravede hendes jordiske rester ned i to huller, dels spredte dem over et større areal i et øde område i Dronninglund Storskov.

Det har ikke været muligt for efterforskerne og retsmedicinerne at finde et eneste objektivt bevis på, at Mia har været udsat for voldtægt.

På trods af det er der i sagen rejst tiltale for både voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig mod den 38-årige elektriker.

Han har selv forklaret, at han inden nedgravningen af Mias jordiske rester havde lagt delene i kaustisk soda og afløbsrens.

Ifølge retsmediciner Asser Hedegaard Thomsen, der er blevet ført som vidne i sagen, kan den stærkt ætsende kemiske opløsning have slettet mulige biologiske spor.

Den 38-årige tiltalte har gennem sagen nægtet sig skyldig i voldtægt og manddrab. Han har erkendt usømmelig omgang med lig. Illustration: Nils Sloth

Procedurer og dom

Ligesom nogle af de ligdele, der aldrig er fundet, er netop dem, som eventuelt kunne have underbygget anklagemyndighedens opfattelse af, at Mia blev voldtaget, og at den tiltaltes motiv for at køre hjemmefra og til Aalborg den pågældende februar-nat var seksuelt.

Umiddelbart efter at retsformanden læste skyldkendelsen op, tømte Thomas Thomsen sit vandglas. Ellers reagerede han ikke.

Tilbage i nævningesagen er nu dokumentation af mandens personlige forhold og derefter anklagerens og forsvarerens procedurer om straf. Og til sidst selve dommen.

Specialanklager Mette Bendix har allerede ved indledningen af sagen nedlagt påstand om fængsel på livstid, subsidiært forvaring.

Der bliver afsagt dom i morgen.

