Mia-sagen: Har sendt en skuffet klient til arresten

Se Ekstra Bladets interview med advokat Mette Grith Stage, der synes, sagen er et nederlag for hende

- Det er en skuffet og nok også en lidt chokeret klient, jeg har sendt af sted til arresten.

Sådan lød det fra forsvarsadvokat Mette Grith Stage foran Retten i Aalborg, umiddelbart efter at retten havde afsagt skyldkendelse i Mia-sagen.

- Hvordan har du det selv med kendelsen?

- Jeg synes da også, at det rent fagligt er en træls kendelse og et nederlag for mig. Jeg arbejder for min klients interesse og er hans talerør. Han har gjort gældende, at han er uskyldig. Jeg har gjort gældende, at han skulle frifindes, så det er et professionelt nederlag, sagde hun til Ekstra Bladets reporter uden for retten.

Hun sagde også, at anklageren havde holdt en glimrende procedure, og at hun selv også synes, at hun havde holdt en god procedure.

- Men det lykkedes ikke mig at overbevise retten om troværdigheden af min klients forklaring.

Annonce:

Døde efter uheld

Den 38-årige nordjyske elektriker Thomas Thomsen blev kendt skyldig i forsøg på voldtægt, drab og usømmelig omgang med lig.

Han havde kun erkendt usømmelig omgang med lig og fortalte i retten, at Mia døde som følge af et uheld i skoven, og at han parterede hende i panik og skjulte det for ikke at blive beskyldt for noget, han ikke havde gjort.

Retten mente, at hans forklaring om, hvad der foregik, efter han havde samlet Mia op i Aalborg søndag morgen 6. februar omkring klokken 6 sidste år, var utroværdig.

Mia-sagen: Han er skyldig

Retten lagde også vægt på de retsmedicinske undersøgelser i sagen, der påpeger, at det er sandsynligt, at Mia døde som følge af kvælning, om end dødsårsagen ikke kunne fastlægges endeligt.

Nu kommer straffen

Torsdag udmåler Retten i Aalborg straffen over den 38-årige mand. Det sker, efter at forsvarer og anklager skal procedere for, hvilken straf de mener, han skal have.

Specialanklager Mette Bendix sagde ved retssagens start i begyndelsen af juni, at anklagemyndigheden mente, at den tiltalte skulle i dømmes fængsel på livstid eller forvaring.

Læs også

Drabstiltalts otte grunde: Derfor ringede han ikke 112