Mia-sagen: Nu er der nyt

Nordjyllands Politi har nu overdraget det omfattende efterforskningsmateriale til anklagemyndigheden i sagen om drabet på den 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Det betyder, at anklagemyndigheden i den kommende tid skal lave en grundig gennemgang af hele sagen. Derefter skal de vurdere spørgsmålet om, hvad der kan rejses tiltale for, og hvad der ikke kan rejses tiltale for i sagen.



Specialanklager ved Nordjyllands Politi Mette Bendix siger i en pressemeddelelse:



- Først når vi har afsluttet dette arbejde, vil anklagemyndigheden tage stilling til sagen. Derfor kan vi ikke udtale os nærmere om selve tiltalespørgsmålet for nuværende.



Politi og anklagemyndighed har ikke yderligere kommentarer. Men der bliver tale om et længerevarende juridisk arbejde.



Sagen er forhåndsberammet til at foregå i Retten i Aalborg over otte retsdage fra 7. til 29. juni 2023.

En 37-årig mand har siddet varetægtsfængslet siden 10. februar 2022, som også var dagen, hvor han blev anholdt. Han nægter sig skyldig, har hans advokat Mette Grith Stage understreget.

Mia Stevn var på vej hjem fra en bytur i Aalborg i februar 2022, da hun blev samlet op af en mørk bil. Den unge sygeplejestuderende blev hurtigt efterlyst som savnet af politiet, og en omfattende efterforskning gik i gang.

Fire dage senere førte efterforskningen til Dronninglund Storskov, og politiet oplyste, at de retsmedicinske undersøgelser viste, at det var Mia, som var blevet fundet.

Mia Skadhauge Stevn blev 22 år. Politifoto



