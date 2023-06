Mia-sagen: Sådan kan man forklare voldtægtsanklage

Læsere spørger til, hvorfor man tiltaler for voldtægt, når der i retten ikke er lægefaglige forklaringer om det - Kurt Kragh giver et bud

Når en afdød i en drabssag er parteret og delene forsøgt opløst, er det vanskeligt at sige, præcis hvad personen døde af, og hvad der i øvrigt skete med vedkommende.

Det er også tilfældet i Mia-sagen fra Nordjylland.

Det har stået klart, at liget var delt i ikke under 231 dele. Retsmedicinernes bedste bud på, hvad der skete med Mia Skadhauge Stevn, var kvælning, men kunne ikke fastlægge en præcis dødsårsag.

Retsmedicinerne har efter obduktionen ikke i retten kunnet fortælle om tegn på voldtægt på liget. Men hvorfor er der så rejst tiltale for voldtægt eller andre seksuelle overgreb? Det er et af de spørgsmål, som flere læsere har stillet i forbindelse med Ekstra Bladets dækning af retssagen.

Motiv er vigtigt

Det handler i høj grad om, at en anklager skal kunne sandsynliggøre, hvad motivet er i en drabssag, forklarer Kurt Kragh, som er tidligere drabsleder på Rigspolitiets Rejsehold og forfatter til flere bøger.

Kurt Kragh er tidligere leder i Rejseholdets drabssektion og har skrevet flere bøger. Foto: Olivia Toftlund

- Jeg kan godt se, at når der ikke er nogen lægelige eller retsmedicinske undersøgelser, som dokumenterer, at det er sket, så er det lidt usædvanligt, medgiver han.

Han forklarer, at udgangspunktet for en tiltale om voldtægt blandt andet må være, at den tiltalte mand har forklaret politiet og i retten, at der havde været en seksuel episode mellem ham og den nu afdøde kvinde i bilen, efter at han havde samlet Mia op og tilbudt hende et lift.

- Det, anklagemyndigheden gør, er, at de siger, at det har ikke været frivilligt. Sådan kan jeg kun opfatte det, siger han.

Kurt Kragh nævner blandt andet de omtalte brystplastre, som er fundet i skovbunden fra Mia.

De kan sættes, så de dækker brystvorterne under tøjet, hvis man ikke har bh på.

I anklagemyndighedens optik i hvert fald vil det ikke give mening, at de brystplastre ligger i skovbunden - sammenholdt med den tiltaltes egen forklaring om hændelsernes i skoven, mener Kurt Kragh.

Kurt Kragh mener, at det i 'den store sammenhæng' giver mening, at man rejser tiltale for voldtægt i sagen.

- Hvis man kun rejste tiltale for drab, så ville man mangle noget. For hvem er det, der bare slår ihjel for at slå ihjel. Der er oftest en motivation. Her mener anklageren i hvert fald med tiltalen, at den tiltalte vil have noget seksuelt med Mia, og at han så dræber han hende enten i forbindelse med den seksuelle handling eller bagefter, fordi han er bange for, at hun vil anmelde ham.

- Det, du siger, er, at når man har en drabssag, så skal anklageren kunne forklare et motiv i retten?

- Hvis man ikke er i stand til at sandsynliggøre et motiv, så har man et problem. For hvis du i retten ikke kan forklare, hvad der drev en person til at slå ihjel, så er vi der, hvor man skal tage den tiltaltes forklaring for gode varer. Og som her, at der skete et uheld, siger Kurt Kragh.

- Du er nødt til som anklager at argumentere for og helst også kunne dokumentere, at han havde et motiv til at tilbyde hende et lift. Anklageren må mener at motivet er seksuelt, og i den forbindelse eller bagefter bliver hun dræbt, lyder altså en vurdering af voldtægtstiltalen fra Kurt Kragh.

Specialanklager Mette Bendix skal i afslutningen af sagen procedere. Det samme skal forsvarsadvokat Mette Grith Stage. Det er her, anklager og forsvarer over for retten kan tegne det samlede billede, af hvad de hver især mener, der skete.

Den 37-årige nordjyske elektriker nægter sig skyldig i voldtægt og drab og kan kun erkende usømmelig omgang med lig.