Mia-sagen: Søger meget præcis info

Nordjyllands Politi offentliggør nu billeder af den sorte Golf 2.0 TDI fra 2015, som de sætter i forbindelse med 22-årige Mia Skadhauge Stevns forsvinden.

Hun blev set sætte sig ind i en mørk personbil søndag morgen klokken 6.09, efter hun havde forladt festgaden Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Torsdag aften meddelte efterforskningsleder Frank Olsen ved en pressebriefing, at politiet har fundet menneskedele i Dronninglund Storskov, som man mener tilhører den unge kvinde.

Her bad de også om informationer om den sorte Golf, og nu kommer efterforskningslederen med endnu en opfordring til eventuelle vidner om at bidrage med meget præcise oplysninger om den sorte Golfs færden.

- Vi søger efter vidner, der har set denne Golf i Hammer Bakker i tidsrummet fra cirka klokken 6.30-7.30 søndag 6. februar, siger Frank Olsen og fortsætter:

- Man skal hæfte sig ved, hvordan nummerpladen ser ud, mærket og formen på bilen. Ring til os på 114, hvis du har set den i Hammer Bakker i det tidsrum, lyder efterforskningslederens opfordring.



På billedet herunder kan man se, hvor det efterlyste køretøj præcist holdt i det pågældende tidsrum, som politiet er interesseret i.





Politiet har offentliggjort billeder af køretøjet, der altså er en sort Golf 2.0 TDI fra 2015 på papegøjeplader. Den ser således ud:

Ekstra Bladet var torsdag til stede ved Hammer Bakker, mens politiet var i gang med deres undersøgelser.

I en pressemeddelelse torsdag aften sagde efterforskningsleder Frank Olsen, at de havde brug for at høre fra eventuelle vidner, der har været oppe omkring Sulsted Kirkevej og Hammer Bakker i tidsrummet fra søndag 6. februar i tidsrummet fra kl. 6.30-7.30 – altså 20 minutter efter, at Mia Skadhauge Stevn blev samlet op på Vesterbro i Aalborg.

Derudover har de brug for at høre fra eventuelle vidner, der har været i Dronninglund Storskov særligt i tidsrummet fra mandag 7. februar klokken 21.45 og hen over midnat til tirsdag 8. februar klokken 5.15.

Politiets teknikere har arbejdet intenst på den ejendom i Flauenskjold, hvor en nu fængslet 36-årig mand bor. Her beslaglagde de en sort Golf, der blev kørt væk under en presenning.

Politiet kører her den sorte Golf ud fra garagen på ejendommen i Flauenskjold. Foto: René Schütze

Allerede tidligt i forløbet offentliggjorde politiet dette overvågningsbillede af bilen foran Netto på Vesterbro i Aalborg.