Mias drabsmand dømt til forvaring

38-årige Thomas Thomsen blev idømt forvaring for at have dræbt Mia Skadhauge Stevn. Før drabet begik han voldtægtsforsøg, og bagefter gjorde han alt for at skjule sine forbrydelser ved at partere hendes lig og grave delene ned

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): Forvaring.

Sådan lyder dommen til den 38-årige nordjyske elektriker Thomas Thomsen, som 6. februar sidste år dræbte 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Retsformand Lars Krunderup læste afgørelsen op i en fyldt retssal i domhuset i Aalborg torsdag kort efter klokken 11.45.

Da dommen faldt, reagerede Thomas Thomsen på ingen måde.

Han blev onsdag af et enigt nævningeting kendt skyldig i voldtægtsforsøg og manddrab mod Mia.

Ligesom han blev kendt skyldig i usømmelig omgang med hendes lig, idet han efter kvælningsdrabet forsøgte at skjule sine grusomme forbrydelser ved at partere liget i ikke under 231 dele og efterfølgende dels grave dem ned, dels sprede dem ud på jorden et øde sted i Dronninglund Storskov.

Findestedet er knap syv kilometer - ti minutters kørsel - fra den dømtes daværende hjem i landsbyen Flauenskjold.

Mens gerningsstedet for voldtægtsforsøget og drabet er et afsides beliggende skovområde i Hammer Bakker, hvor Mia efter alt at dømme har forsøgt at slippe væk fra Thomas Thomsen og sin frygtelige skæbne.

Erkender kun ligskænding

Undervejs i den ni retsdage lange nævningesag har den nu dømte nægtet sig skyldig i tiltalen om manddrab og voldtægt. Som det eneste har han erkendt usømmelig omgang med lig.

Når han ikke er blevet kendt skyldig fuldstændig efter anklageskriftet i tiltalen om at have tiltvunget sig samleje med sit offer, skyldes det, at der ikke er blevet fundet et eneste objektivt bevis på, at det er sket.

Alligevel blev han kendt skyldig i forsøg på voldtægt, idet retten fandt det tilstrækkelig bevist, at hele hans motiv for natten til 6. februar i fjor at sætte sig ind i sin sorte VW Golf ved sit hjem i Flauenskjold og køre til Aalborg, var, at han ville have sex.

At han var på jagt efter en ung kvinde. Koste hvad det ville.

Og den kvinde, han udså sig som sit offer, blev tilfældigt Mia Skadhauge Stevn, da hun efter mange glade timer i nattelivet i Jomfru Ane Gade da stod uden sin jakke og med bare arme i februar-kulden ved busstoppestedet ud for Netto på Vesterbro tæt på festgaden, hvor hun havde været i byen.

'Sergenten' kaldte Thomas Thomsens medstuderende ham. Dels fordi han talte så meget og med stolthed om sin tid i militæret, dels på grund af hans altid stringente fremtoning. Privatfoto

Fanget på videoovervågning

Et overvågningskamera fangede klokken 6.09 det øjeblik, da Thomas Thomsen i sin bil holdt ind til kantstenen, rullede vinduet i passagersidedøren en smule ned og vekslede et par ord med Mia, som han tilbød et lift. Hvorefter hun steg ind.

Siden da har ingen andre set hende i live.

Under hele nævningesagen har Mia Skadhauge Stevns nærmeste familie overværet retshandlingen, hvor de har måttet lægge ører til nogle af de mest grusomme uhyrligheder, der er blevet dokumenteret i en dansk retssal i nyere tid.

Thomas Thomsen kan nu se frem til mange år bag tremmer.

Umiddelbart efter dommen meddelte den dømtes forsvarer, Mette Grith Stage, at hun på sin klients vegne anker drabs- og voldtægtsdommen til frifindelse, subsidiært formildelse, til Vestre Landsret.