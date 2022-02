Mias forældre deler stærkt budskab

'At dø i forsøget på at leve, er bedre end ikke at leve af frygt for at dø'.

De ord har Mia Skadhauge Stevns far lørdag ved middagstid lagt ud på Facebook.

Opslaget er underskrevet '-Mias Mor og Far'

Beskeden kommer, efter at Nordjyllands Politi tidligere lørdag sendte en pressemeddelelse ud, om at det nu endeligt er bekræftet, at det er den 22-årige kvinde, der er blevet fundet dræbt i Dronninglund Storskov.

Foto: Ernst van Norde

Opslaget blev lagt op lige efter klokken 12 og er allerede blevet kommenteret og delt adskillige gange.

En skriver:

'Jeg kondolerer herfra til dig og din familie. Hun er og vil blive husket og savnet for den livsglade, eventyrlysten og omsorgsfulde kvinde, hun var. Jeg er glad for at have lært hende at kende igennem vores arbejde sammen.'

En anden:

'Rip sødeste Mia, du vil være savnet. Du var en skøn, glad og sød pige, det er så uretfærdigt at du skulle herfra så tidligt'

Blomsterhavet ved Netto er vokset og vokset. Det var det sted, Mia Skadhauge Stevn sidst blev set i live. Men der er også lys og blomster til Oliver. En ung mand, der formodes druknet på tragisk vis efter en bytur samme weekend. Foto: Ernst van Norde

Her søger politiet stadig i Mia-sagen. Politiet afsøger stadig Dronninglund Storskov, hvor mia blev fundet dræbt.

Tak for tanker

Torsdag - efter udmeldingen om at der var fundet dele fra et menneske i skoven - skrev Mias mor også ganske kort ud på Facebook:

'Mange tak for alle jeres tanker og hilsner, men vi frabeder os blomster og lignende lige nu.'

Deurdover har forældrene ikke ønsket at udtale sig.

Mia Skadhauge Stevn er af sin familie og sine venner kendt som en sød og omsorgsfuld person. Hun havde en fast kæreste, mange kontakter på Facebook og et stort socialt netværk. På hendes Facebook-profil ses billeder, hvor hun er sammen med sin far på en rejse i New Zealand.

Hun gav altid lyd fra sig

At den 22-årige ikke var til at komme i kontakt med, efter hun natten til søndag havde været i byen, var meget usædvanligt, har Frank Olsen tidligere oplyst til pressen.

- Der er et godt forhold mellem hende og forældrene, og hun plejer altid at give lyd fra sig enten via sms eller telefonopkald. Det tror jeg, at vi alle kender som forældre, at når det afviger fra normalen, så bliver vi bekymrede.

Den bekymring var velbegrundet. To mænd er nu sigtet for at slå hende ihjel. De nægter sig begge skyldig. Den ene er fængslet, mens den anden blev løsladt ved grundlovsforhøret i Retten i Aalborg.

Den fængslede mand er tidligere dømt i en uhyggelig sag med en blot 16-årig pige som offer. Læs mere her(+)

--------- SPLIT ELEMENT ---------