Mias forældre, søster og kæreste: 'Vi elsker dig og savner dig'

Lige knap tre uger efter Mia Skadhauge Stevns tragiske død efter en bytur i Jomfru Ane Gade bliver den 22-årige kvinde fredag bisat efter en mindehøjtidelighed i Budolfi Kirke i Aalborg.

Det har den dræbte sygeplejerskestuderendes forældre, kæreste og søster og hendes familie nu meldt ud i en dødsannonce i den lokale dagspresse.

Det gør de med en kort, rørende tekst under overskriften 'Vores elskede Mia er pludselig taget fra os'.

'Vores lille pige, søster og kæreste. Vores guldklump. Vi elsker dig og savner dig', er ordene, som indrammer, at Mia Skadhauge Stevns ikke mindst i sin nærmeste familie efterlader sig et stort eftermæle som et vitalt og meget afholdt menneske.

Mindehøjtideligheden i Aalborgs domkirke finder sted fra klokken 13.

Familien udtaler sig ikke

Ekstra Bladet har været i kontakt med den nærmeste familie, som ikke ønsker at udtale sig om Mia Skadhauge Stevn og heller ikke om den afdøde kvindes bisættelse.

Familien har i det hele taget valgt ikke at udtale sig til pressen efter Mia Skadhauge Stevns forsvinden natten til søndag 6. februar og politiets fund af hendes ligdele fire døgn senere i Dronninglund Storskov.

Som omtalt i en lang række artikler i Ekstra Bladet blev to barndomsvenner samtidig anholdt og sigtet for i forening og fælles forståelse at have dræbt Mia Skadhauge Stevn.

Den ene nordjyde, en 36-årig elektriker, blev ved grundlovsforhøret varetægtsfængslet i fire uger. Det skete med udgangspunkt i en begrundet mistanke om, at manden er skyldig.

En jævnaldrende tømrer blev løsladt dagen efter hans anholdelse.

Dommeren i Retten i Aalborg og senere to landsdommere var enige om, at bevismaterialet mod ham ikke havde tilstrækkelig tyngde til at underbygge anklagerens krav om at holde ham indespærret i den opsigtsvækkende drabssag.

De to mænd nægter sig begge skyldige.

Mia Skadhauge Stevn blev dræbt efter en bytur i Jomfru Ane Gade i Aalborg.

Omfattende efterforskning

Mia Skadhauge Stevn blev senest opfanget i live af et overvågningskamera, da hun i beruset tilstand steg ind i en mørk bil søndag 6. februar klokken 06.09 ud for adressen Vesterbro 99 i Aalborg.

Nordjyllands Politi har lanceret den teori, at der kunne være tale om en pirattaxa.

I timerne forinden havde hun været i byen på forskellige natklubber i Jomfru Ane Gade. Først sammen med en veninde og senere alene.

Hundreder af mennesker har siden henvendt sig med tip, iagttagelser og vidneudsagn om Mia Skadhauge Stevn, og politiets efterforskere anført af vicepolitiinspektør Frank Olsen arbejder stadigvæk målrettet på at afdække, hvad der skete før, efter og i forbindelse med drabet på den unge kvinde.

