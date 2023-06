Mias kæreste: - Hun var det bedste - glad, smilende og sød

RETTEN I AALBORG (Ekstra Bladet): - Hun var det bedste: Glad, smilende, sød, behagelig og let at være sammen med.

Superlativerne stod i kø fra Mia Skadhauge Stevns kæreste, da han fredag eftermiddag vidnede i sagen mod en 37-årig nordjysk elektriker, der er tiltalt for voldtægt, drab og partering af den 22-årige sygeplejerskestuderende.

Den høje unge mand, som i sin tid havde mødt nu afdøde Mia under en ferie i Sunny Beach i Bulgarien, hvorefter de to nogen tid efter fandt sammen, var berørt og beklemt ved at skulle vidne, men han svarede klart og beredvilligt på de spørgsmål, specialanklager Mette Bendix havde til ham.

- Hun elskede at danse

Blandt andet spurgte hun ind til, hvordan Mia typisk reagerede og var som person, hvis hun var fuld.

- Hun bliver glad og vil danse - meget festglad. Glad og smilende. Hun elskede at danse, og hun dansede overalt. Det gjorde hun også, når hun ikke var fuld. Hun elskede at danse, og det var det, hun levede for, sagde han.

Når anklageren kredsede om, hvordan Mia normalt var som person, hvis hun blev beruset - også omkring begrebet utroskab - skyldes det formentlig, at den tiltalte i afhøringen af ham tegnede et billede af en ung kvinde, der, ifølge ham, havde været meget fremme i skoene og havde været meget flirtende over for ham.

Ifølge ham havde hun lagt op til, at de to skulle have frivillig sex sammen, efter han tidligt søndag morgen 6. februar i fjor tilbød hende et lift i sin sorte VW Golf, da hun frysende og uden jakke stod og ventede ved et busstoppested på Vesterbro i Aalborg tæt på festgaden Jomfru Ane Gade, hvor hun havde været i byen.

Den 37-årige nordjyske elektriker nægter sig skyldig i voldtægt og manddrab. Han erkender usømmelig med lig. Privatfoto

Afviste tiltaltes forklaring

I vidneskranken afviste Mias kæreste fuldstændig, at der var eller havde været utroskab i deres forhold.

- Vi kendte godt hinandens holdning til det. Der var ingen utroskab mellem os, fastslog han.

Det underbyggede offerets tætte veninde og studiekammerat, som ligeledes blev spurgt til, hvorvidt Mia kunne finde på at gå med en fremmed med henblik på at have sex.

- Det kunne hun ikke. Hun har fortalt, at hun tidligere selv havde været udsat for utroskab, og det påvirkede hende, sagde veninden.

Aftenen før og natten op til, Mia Skadhauge Stevn forsvandt, havde de to været i byen sammen. Og indtil tingene tog en uhyggelig og fatal drejning, havde de haft nogle fantastiske timer sammen, fortalte vidnet.

- Vi havde det vanvittig sjovt

- Det er en af de sjoveste byture, jeg har haft. Vi havde det vanvittig sjovt den aften. Det er først dagen efter, at det mærkes som om, der er noget galt. Hun ville aldrig gå nogen steder uden at give lyd fra sig. Eller give lyd fra sig, når hun kom hjem. Det gjorde hun altid.

Da anklager Mette Bendix endnu en gang spurgte, om veninden kunne forestille sig, at Mia kunne finde på at tage med en anden, svarede hun klart og umisforståeligt:

- Aldrig.

Både hun og Mias kæreste fortalte begge, at de havde oplevet, hun havde fået blackouts, når hun blev fuld. Men det var kun sket ganske få gange.

Den 37-årige tiltalte mand nægter sig skyldig i voldtægt og drab. Han erkender usømmelig omgang med lig.

Nævningesagen fortsætter mandag. Der forventes dom 29. juni.