Mias sidste færden: Her er de sorte huller

Politiet er i fuld gang med at kortlægge minutterne, timerne og dagene efter at Mia Skadhauge Stevn steg ind i den sorte bil sidste søndag

Hvorfor steg Mia Skadhauge Stevn ind i den sorte bil? Hvornår anede hun uråd? Hvor og hvornår blev hun dræbt?

Hullerne er stadig mange i politiets efterforskning og ikke mindst den tidslinje, der skal fastslå, hvad der skete med den 22-årige kvinde, efter hun klokken 6.09 søndag morgen blev samlet op af bilen ud for Netto på Vesterbro 99 i Aalborg.

– Vi har nogle fikspunkter på en tidslinje, men hvordan forløbet har været, og hvor hun har været hvornår, kan jeg ikke sige mere præcist end det. Det må efterforskningen klarlægge, siger efterforskningsleder Frank Olsen fra Nordjyllands Politi.

Mia Skadhauge Stevn blev kun 22 år gammel. Søndag morgen blev hun samlet op af en sort bil og senere blev hun dræbt. Foto: Nordjyllands Politi

En køretur på 20 minutter

Politiets teori er, at den 22-årige kvinde satte sig ind i bilen i den tro, at det var en pirattaxi, der ville køre hende hjem efter en lang bytur.

I stedet blev hun taget med til Sulsted Kirkevej i Hammer Bakker søndag morgen i tidsrummet fra 6.30-7.30. Altså blot 21 minutter efter hun blev samlet op.

Det er et af politiets fikspunkter.

Den sorte golf holdt søndag morgen parkeret ved Sulsted Kirkevej i et område. I går var to kvinder forbi og lægge en enkelt buket tulipaner. Foto: René Schütze

Hvis bilen, efter at have samlet Mia op i Aalborg, kørte en rute mod syd ad Vesterbro og til venstre ad Østre Allé kan der være gået en rum tid, før det gik op for den 22-årige kvinde, at der var noget helt galt. Der er adskillige muligheder for at dreje af og og ende ved hendes lejlighed. Men hun kom aldrig hjem.

Et hul på 38 timer

Det er uvist, om Mia var i live, da hun befandt sig ved Sulsted Kirkevej. Men politiet har fundet spor efter både hende og den sorte Golf, der er helt central i sagen

Hvad der sker herefter og de næste 38 timer ved foreløbigt kun den eller de, der er ansvarlige for Mia Skadhauge Stevns død.

For næste fikspunkt er i Dronninglund Storskov nord for Aalborg, omtrent 25 kilometer nordøst for Hammer Bakker. Det er i denne skov, at der sent torsdag eftermiddag skete et gennembrud i sagen, da der blev fundet menneskedele. Lørdag blev det bekræftet, at det er den 22-årige kvinde, der er fundet.

Dronninglund Storskov dækker et kæmpe areal. Politiet har lidt efter lidt udvidet deres afspærring i deres eftersøgning af Mia Stadhauge Stevn. Foto: René Schütze

– Vi kortlægger de sigtedes færden, og ud fra den kan vi konstatere, at der er spor til den skov, lyder det fra vicepolitiinspektøren.

’Ad flere omgange’ har der, ifølge politiet, været aktivitet i skoven natten mellem mandag og tirsdag.

Derfor har de endnu en appel til offentligheden om at kontakte politiet, hvis man har været i skoven mellem mandag klokken 21.45 og tirsdag klokken 5.05. Politiet håber, at nogen kan have set noget, der er relevant for efterforskningen. Det gælder også den sorte golf.

Tilbage står de mange ubesvarede spørgsmål. Det altoverskyggende er, hvorfor Mia Skadhauge Stevn skulle dø.

To mænd er sigtet for drabet. De nægter sig begge skyldig. Den ene blev løsladt ved grundlovsforhøret. Den anden skal sidde fængslet i fire uger.

