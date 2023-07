Midt i polterabend: Seks tyskere i slagsmål

Nok kan det gå vildt for sig til polterabend, men det var vist ikke meningen, at det skulle ende i masseslagsmål eller overfald.

Lørdag aften omkring klokken 18.10 har en gruppe tyske turister været involveret i et slagsmål på Langgade i Gedser, hvor politiet fortsat er til stede.

Det er endnu uvist, om tyskerne har været involveret i slagsmålet, eller om de decideret er blevet overfaldet, fortæller vagtchef ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Lars Denholt til Ekstra Bladet.

- Vi er stadig i gang med at prøve at strikke tingene sammen. Men vi ved, at et tysk polterabend er blevet overfaldet eller har været i slagsmål. De er den ene part i det slagsmål, der er sket på Langgade omkring klokken 18.10, siger vagtchefen og fortsætter:

- Hvem den anden part er, ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Det er vi ved at forhøre os om, siger vagtchefen i til Ekstra Bladet.

Helikopter tilkaldt

Ifølge vagtchefen vurderer ambulance-folkene stadig, om tyskerne skal en tur på skadestuen.

Samtidig afventer politiet tolkehjælp, så der ikke går koks i afhøringerne, oplyser vagtchefen.

- De er i gang med at blive vurderet af ambulance-folkene dernede. Der er fem eller seks tilskadekomne i større eller mindre grad, og det er ved at blive vurderet, hvor mange der skal køres eller flyves væk. Der er også sendt en helikopter derned.

Hvid bil kørte fra stedet

Hvis man har været vidne til episoden eller har andre oplysninger i sagen, opfordrer politiet til at ringe på 114.

Her vil man blandt andet gerne vide mere om en hvid bil, der skulle være kørt fra stedet efter slagsmålet.

- I forbindelse med overfaldet eller slagsmålet er der set en hvid personbil køre væk fra stedet. Vi ved ikke, om den har en relation til sagen, men vi vil selvfølgelig gerne snakke med føreren af den hvide bil, der har været på Langgade omkring 18.10, siger vagtchef Lars Denholt til Ekstra Bladet.

Eftersom der er tale om et polterabend, kan vagtchefen ikke udelukke, at der har været alkohol involveret. Men om det har spillet en rolle i forhold til optøjerne, er endnu ikke til at sige, lyder det.