Anders Henckel Johansen, kendt som rapperen 'Miklo', der er dømt for at orkestrere og eksekvere brutale sexfælder, er igen på anklagebænken - denne gang for at have truet vidner

To kvinder blev truet med gruppevoldtægt, at få klippet håret af og blive udstillet som stikkere på Instagram, hvis ikke de fik deres veninde til at lade være med at vidne i en straffesag mod rapperen Miklo i vinter.

Truslerne skulle være faldet imens, at Miklo var indespærret i arresten, men videreformidlet via en bekendt til en fest i et musikstudie på Amager om natten 4.